بعد أن "غازلته" عارضة أزياء إيرانية.. كيف أنقذ "بالي بيك" نفسه من غضب خطيبته؟

بعد تعليق مثير لعارضة أزياء إيرانية شهيرة على إحدى صوره على إنستغرام قالت فيه إنه "جذاب"، ظهر أخيراً الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، الشهير في الوطن العربي بلقب "بالي بيك"، رفقة خطيبته فخرية إيفجان، وكأنه يرد عليها بقوة علاقته مع زوجته المستقبلية.

والتقطت عدسة الصحفيين الذين تواجدوا في المكان الفنانين بعد شهرين انشغلا خلالهما بمسلسلاتهما الجديدة، وظهرت النجمة فخرية وهي ترتدي خاتماً ثميناً قُدر سعره بأكثر من 50 ألف ليرة تركية (ما يعادل 13 ألف دولار)، فيما يبدو أنه هدية النجم أوزجيفيت لزوجته المستقبلية بعد فترة الانقطاع.

وفور انتهاء سهرتهما في أحد مطاعم مدينة إسطنبول، صرح الثنائي للصحفيين أنهما لم يتمكنا من لقاء بعضهما البعض خلال الأشهر الماضية بسبب اختلاف توقيت العطل التي يحصلان عليها خلال تصوير أعمالهم الفنية.

وأكد النجمان أنهما لم يحددا موعد حفل زفافهما نظراً لارتباطهما بتصوير مسلسلات تعرض حالياً على شاشات الفضائيات التركية.

تعليق عارضة الأزياء

وفي أول تعليق للنجم التركي أوزجيفيت على تعليق كتبته عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة مهلاقا جابري على إحدى صوره عبر موقع إنستغرام عبرت فيه عن إعجابها بشخصيته، قال أوزجيفيت أنه تحدث مع فخرية بهذا الشأن أثناء تناولهما لطعام العشاء، مضيفاً أن لديهما العديد من المسائل المهمة الأخرى.

وكان أوزجيفيت قد قام بحظر عارضة الأزياء الإيرانية بعد أن كتبت تعليقاً على إحدى صوره قالت فيه "إنه جذاب"، لينتشر هذا التعليق عبر المواقع والصحف الفنية في تركيا وهو ما دفع الفنان لنشر صورة تجمعه بفخرية إيفجان معبراً عن حبه لها.

وتقدم أوزجيفيت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016، بطلب للزواج بالفنانة فخرية إيفجان بعد علاقة طويلة جمعتهما لأكثر من سنتين طالتهما خلالها العديدُ من الشائعات.

الأعمال

ويشارك أوزجيفيت في بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة جداً في تركيا وبعض الدول العربية لا سيما وقد قامت بعض القنوات الخاصة بالدراما التركية على اليوتيوب بترجمته ونشر حلقاته.

أما فخرية إيفجان فقد انتهت مؤخراً من تصوير الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد "لغاية موتك" برفقة النجم الشهير إينجن أكيوريك.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً واسعاً نظراً للشعبية التي يحظى بها النجمان في تركيا.

الجدير بالذكر أن لقاء الثنائي الشهير يأتي بعد عودة النجم أوزجيفيت من إمارة دبي حيث شارك في الفعاليات التي نظمها متحف حريم السلطان في الإمارة.

