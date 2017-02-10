23 مسلسلاً وأجزاءً جديدة تطلقها Netflix.. تحتاج 40 يوماً متواصلاً لمشاهدتها جميعاً

ستواصل Netflix زيادة كم المسلسلات والعروض الأصلية التي تطلقها، إذ أعلنت الشركة أنها ستطلق إنتاجاً ضخماً قدره 1000 ساعة من المسلسلات والأفلام من إنتاجها في 2017 (بتكلفة قدرها 6 مليارات دولار).

وكان حجم الإنتاج في 2016 يصل إلى 600 ساعة، ليزداد إلى 1000 ساعة هذا العام، ما يعني أنه سيكون عليك الجلوس والمشاهدة المستمرة لـ40 يوماً لرؤيتها بالكامل.

ولكن ما الذي تنوي Netflix تقديمه في 2017؟

أطلقت الشركة العملاقة في مجال البث بضعة أعمال في شهر فبراير/شباط من عام 2017 بالفعل، من بينها مسلسل آكلي لحوم البشر الغريب من بطولة درو باريمور، ولكن Netflix مازال لديها الكثير في جعبتها، كخروج أجزاء جديدة من مسلسلات Stranger Things، و House of Cards، إلى جانب صدور مسلسلات جديدة من بطولة نجوم كبار مثل نعومي واتس وكاثي بيتس، مروراً بإعادة إحياء بعض الكلاسيكيات مثل Mystery Science Theater 3000.

ولمساعدتك على متابعة الجديد، جمع موقع Business Insider لائحة بالمسلسلات التي أكدت Netflix عرضها في 2017 وعددها 23 عملاً.

1- Ultimate Beastmaster الموسم الأول — 24 فبراير/شباط









الملخص: تضم الحلقات التي تمتد كل منها لساعة كاملة 12 متنافساً، يأتي كل اثنين من دولة مختلفة، يحاولون تخطي العقبات التي تتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً.

وفي نهاية كل حلقة، يتوج أحد المتسابقين، أما في الحلقة الأخيرة سيتنافس المتسابقون الـ9 المتوجون من الحلقات ضد بعضهم للفوز بلقب بطل الموسم في نهاية المطاف.

2- Marvel's Iron Fist الموسم الأول — 17 مارس/آذار











الملخص: يعود الملياردير داني راند (فين جونز) إلى نيويورك بعد غياب سنوات، ويحاول أن يتواصل من جديد مع أسرته.

يقاتل راند العناصر الإجرامية التي تخرب نيويورك من خلال براعته في الكونغ فو وقدرته على استدعاء قوة القبضة الحديدية الرهيبة.

3- Samurai Gourmet الموسم الأول — 17 مارس/آذار









الملخص: فكرة العمل المبنية على الإثارة والحركة مستمدة بالأساس، من نص كتبه ماسويوكي كوسومي، وملحمة يابانية تحمل نفس الاسم، وتسلط الضوء بالأساس على حياة تاكيشي كاسومي.

كرس تاكيشي كاسومي حياته بالكامل لوظيفته، والآن هو رجل متقاعد يجد نفسه يعيش فراغاً كبيراً. يكتشف كاسومي متعة تناول الشراب أثناء النهار، وأن لديه الحرية الآن ليأكل ويشرب ما يريد وقتما شاء. هذا الأمر يوقظ شخصيته الداخلية، وهي ساموراي يعيش بحرية في اليابان في زمن الحروب الأهلية.

يبدأ كاسومي في البحث عن المتع والطعام، لإرضاء نفسه فقط، وروح مقاتل الساموراي بداخله.

4- Ingobernable الموسم الأول — 24 مارس/آذار









الملخص: إيميليا أوركويزا (كيت دي كاستيلو) هي أول سيدة مكسيكية تضع خططاً كبرى لتحسين أوضاع بلادها من خلال تعهدها بالقتال لأجل السلام.

وهي سيدة ذات شخصية قوية، وتحمل أفكاراً واضحة ومقنعة تجعلها قادرة على فعل أي شيء.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه إيميليا في فقدان ثقتها بزوجها دييجو نافا (إيريك هايزير)، تجد نفسها أمام مفترق طرق حيث سيكون عليها إيجاد طريقة للتعامل مع تحدٍ أكبر وأن تكشف الحقيقة.

5- Sense8 الموسم الثاني — 5 مايو/أيار









الملخص: يبدأ الموسم الجديد من نقطة النهاية للموسم الماضي، حيث يتحد كافيوس (توبي أونويميري)، وكالا (تينا ديساي)، وليتو (ميجيل أنجل سيلفيستر)، ونومي (جيمي كلايتون)، وريلي (توبينس ميدلتون)، وصن (دونا باي)، وويل (برايان سميث)، وولفجانج (ماكس ريميلت) معاً جسدياً وعقلياً، ليغوصوا وسط مآسي وانتصارات كل منهم.



على مدى الحلقات، سيكونون مجبرين على الشك في هوياتهم، إنها مسألة حياة أو موت، وسيكون عليهم إيجاد طريقة لفهم وحماية بعضهم البعض برغم كل الصعاب.

6- House of Cards الموسم الخامس — 30 مايو/أيار









الملخص: النجوم كيفن سبيسي (في دور فرانسيس أندروود)، وروبين رايت (في دور كلير أندروود)، والذين دائمًا ما كانت شخصياتهم في تحالف دائم يواجهون توترات في العلاقة بينهم في الجزء الـ5 من الدراما السياسية المثيرة.

7- Anne الموسم الأول — 2017









الملخص: آني هي قصة معروفة عن شخصية دخيلة، تواجه الكثير من الصعاب والتحديات، تقاتل من أجل الحب والتسامح، ومن أجل مكانها في العالم.

تدور الأحداث في جزيرة الأمير إدوارد في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، وبطلته هي آن شيرلي (آميبيث مكنالتي)، وهي فتاة صغيرة يتيمة، عاشت طفولة قاسية تتنقل بين دور للأيتام ومنازل الغرباء، تُرسل بالخطأ لتعيش مع أخت وأخ في مرحلة الشيخوخة.

بمرور الوقت، تغير آن البالغة من العمر 13 عاماً حياة ماريلا (جيرالدين جيمس) وماتيو كوثبرت (آر.إتش. تومسون)، والمدينة الصغيرة التي تعيش فيها بأكملها من خلال روحها الفريدة، وفكرها القوي، وخيالها النابغ.

8- Atypical الموسم الأول — 2017









الملخص: تستمد أحداث المسلسل من قصة قديمة معروفة أيضاً حول سام (الذي يلعب دوره كير جيلكريست)، البالغ من العمر 18 عاماً والذي يبحث عن الحب والاستقلال.

بينما يخوض سام رحلته المرحة والعاطفية لاكتشاف الذات، سيكون على باقي عائلته التعامل مع التغيرات التي تحدث في حياتهم أنفسهم في مواجهة الموضوع الأساسي: ما الذي يعنيه حقاً أن تكون طبيعياً؟ تلعب جينيفر جيسون لي دور الأم (إيلسا)، والتي تخوض رحلتها الشخصية أيضاً لاكتشاف الذات.

9- Dark الموسم الأول — 2017









الملخص: ملحمة عائلية خارقة تدور في مدينة ألمانية في الوقت الحاضر، حيث يتسبب اختفاء طفلين في إبراز العلاقات المحطمة والحياة المزدوجة بين 4 أسر.

الموسم مكون من 10 حلقات، تمتد كل منها لساعة، وتتضمن القصة أحداثاً خارقة تعود بالزمن إلى نفس المدينة في عام 1986.

10- Dear White People الموسم الأول — 2017









الملخص: تدور قصة المسلسل على خلفية وجود غالبية من البِيض بإحدى الجامعات المرموقة المعروفة برابطة اللبلاب (Ivy League) التي تشهد توترات عرقية.

ويتناول المسلسل الولايات المتحدة بشكل رائع فيما بعد زمن العنصرية، وينسج القصة العالمية لإيجاد الهوية الشخصية للفرد، وتحديد مسار فريد تماماً له.

11- Disjointed الموسم الأول — 2017









الملخص: Disjointed هو مسلسل كوميدي من بطولة كاثي بيتس التي تعمل بالمحاماة وتدافع عن تقنين القنب والتي تعيش حلمها أخيراً بأن تملك مستوصفاً يعالج بالقنب في لوس أنجلوس.

ينضم لها 3 عاملين جدد، بالإضافة إلى ابنها الشاب وحارس أمن.

تقع الأحداث الكوميدية لكون هؤلاء جميعاً على الأغلب منتشين طوال الوقت.

12- Friends From College الموسم الأول — 2017









الملخص: مجموعة من الأصدقاء من جامعة هارفارد، وهم إيثان (كيجان ميشيل كي)، وليزا (كوبي سمالدرز)، وسام (آني باريس)، ونيك (نات فاكسون)، وماكس (فريد سافاج)، وماريان (جاي سو بارك)، يواجهون معاً أربعينات أعمارهم.

ومع كون العلاقات بينهم متشابكة ومعقدة كأصدقاء منذ الجامعة، يستكشف الأصدقاء بشكل كوميدي صداقتهم القديمة، والعلاقات الرومانسية السابقة، ويوازنون بين حياة "الكبار" وبين حنينهم إلى الماضي.

13- Girl boss الموسم الأول — 2017









الملخص: هذا المسلسل مستمد من كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتبة صوفيا أموروزو -مؤسسة علامة Nasty Gal للموضة- والذي تصدر قائمة الأكثر مبيعاً التي أعدتها صحيفة نيويورك تايمز.

محور الأحداث هو شخصية أموروزو نفسها (تؤديه بريت روبرتسون)، والتي تبدأ ببيع الملابس القديمة عبر موقع eBay، قبل أن تبني إمبراطورية Nasty Gal للموضة والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في عمر الثامنة والعشرين.

14- GLOW الموسم الأول — 2017









الملخص: يستلهم المسلسل أحداثه من قصة حقيقية وقعت في الثمانينيات من القرن الماضي، عن مشروع طموح يروج لدوري المصارعة النسائية.

وتدور الأحداث في لوس أنجلوس عن ممثلة بلا عمل تجد محاولة أخيرة لتحقيق أحلامها في تصوير سلسلة أسبوعية عن المصارعة النسائية.

15- Gypsy الموسم الأول — 2017









الملخص: سلسلة جديدة مثيرة تدور أحداثها حول جين هولواي، وهي طبيبة نفسية تغوص داخل الحياة الخاصة لمرضاها، وتطور علاقات خطِرة معهم.

المسلسل من بطولة نعومي واتس وبيلي كرودوب.

16- Kiss Me First الموسم الأول — 2017









الملخص: يروي المسلسل قصة ليلى، وهي فتاة وحيدة في الـ 17 من عمرها تدمن موقعاً للألعاب الإلكترونية الخيالية على الإنترنت يدعى Agora.

من خلال الموقع، تلتقي ليلى بتيس، وهي فتاة لطيفة واثقة تحب الحفلات والتي تحمل سراً كبيراً.

في العالم الحقيقي، تتحول الفتاتان إلى صديقتين، ولكن بعد اختفاء تيس، تقرر ليلى أن تنتحل صفة صديقتها، وتحاول كشف لغز اختفائها.

17- Lady Dynamite الموسم الثاني — 2017









الملخص: تدور الأحداث حول الحياة التي اختارتها ماريا بامفورد.

الحلقات سريالية في بعض الأحيان، وينعكس ذلك عبر فترات متعددة مستوحاة من حياة الممثلة الكوميدية، والتي تتضمن قصة امرأة تفقد صوابها، ثم تعود لرشدها.

18- Las Chicas del Cable الموسم الأول — 2017









الملخص: تدور أحداث المسلسل في مدريد، وتحديداً عام 1928.

تفتتح الشركة الوطنية للهواتف مقرها الرئيسي في وسط المدينة، بينما تتقدم مئات الفتيات للحصول على وظيفة في المكان الوحيد الذي يمثل فرصة متقدمة وعصرية للنساء للعمل به.

أربع فتيات، أتين من خلفيات متباينة للغاية، سوف ينطلق عملهن في الشركة، ومنذ ذلك اليوم، تبدأ الغيرة والحسد والخيانة في الظهور، ممتزجة مع سعيهن للنجاح، والصداقة، والحب.

19- Master of None الموسم الثاني — 2017









الملخص: المسلسل من إخراج وتأليف النجم الكوميدي عزيز أنصاري، والذي اشتهر للغاية بعد دوره في مسلسل Parks and Recreation.

المسلسل كوميدي، وهو مبني على تجارب حياتية شخصية ومهنية لشخص يدعى ديف، وهو رجل يبلغ من العمر ثلاثين عاماً ويعمل ممثلاً بنيويورك، ويواجه مشكلة في تحديد ما يريد أكله، وفي بعض الأحيان تحديد ما يريد فعله فيما تبقى من حياته.

20- Mystery Science Theater 3000 - الموسم الحادي عشر— 2017









الملخص: الجزء الـ11 من سلسلة الخيال العلمي.

21- Real Rob الموسم الثاني — 2017









الملخص: تعد السلسلة تصويراً للواقع الوحشي الذي عاشه الكوميديان روب شنايدر في الواقع، تتخلله عروض ستاند آب كوميدي لروب.

التعامل مع لحظات الصعود والسقوط في عالم هوليوود وحياته كنجم (زوجته المكسيكية، طفل جديد، شخص ما يطارده دائماً، ومساعده غير الكفء)، الجزء الجديد من العرض الكوميدي يتناول نظرة أكثر قرباً للحياة الواقعية للممثل الكوميدي العالمي.

22- Stranger Things الموسم الثاني — 2017









الملخص: رسالة حب إلى كلاسيكيات الثمانينيات التي أسرت جيلاً بأكمله.

تدور هذه السلسلة في إنديانا عام 1983، حين يختفي صبي صغير، وحين يبحث الأصدقاء والعائلة والشرطة عن إجابات، يواجهون لغزاً غير تقليدي يتضمن أسراراً كبرى لتجارب حكومية، بالإضافة إلى قوى خارقة مخيفة، وطفلة صغيرة غريبة للغاية.

23- Watership Down — 2017









الملخص: الرواية المحبوبة Watership Down سيعاد إنتاجها في صورة مسلسل رسوم متحركة مصغر من أربعة أجزاء، يُنتظر بثه في 2017.

بين مناظر الطبيعة الريفية في جنوب إنكلترا، تنطلق هذه المغامرة الشيقة التي تتضمن فريقاً من الأرانب الشجعان وما يفعلونه بعدما دمر رجل ما جزءاً من منزلهم.