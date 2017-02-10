اندلاع اشتباكات في البحرين بعد مقتل 3 هاربين في اشتباك مسلح مع الشرطة

أظهرت لقطات فيديو حملت على موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، أمس الخميس 9 فبراير/شباط، ما يبدو أنها اشتباكات في شوارع منطقة بلاد القديم في البحرين في أعقاب مقتل ثلاثة هاربين مزعومين.

وظهر محتجون وهم يمشون في الشوارع. بعد ذلك تظهر عبوات غاز مسيل للدموع وهي تنفث الدخان في المنطقة.

مرآة #البحرين: اشتباكات في النويدرات بين قوات النظام ومحتجين على مقتل 3 معارضين يوم أمس#Bahrain #البحرين pic.twitter.com/51FTKwEqcn — BHR - RT - NEWS (@BH_RT) ١٠ فبراير، ٢٠١٧

وقالت البحرين، أمس الخميس، إن قواتها قتلت 3 أشخاص واعتقلت 7 آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران، وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحفي أفراداً من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قارباً صغيراً ينطلق مبتعداً عن الجزيرة.

وقال قائد الشرطة طارق الحسن إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية" منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

وأضاف الحسن أن من بين الهاربين عدداً ممن نفذوا هجوماً على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" في يناير/كانون الثاني الذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من نزلاء السجن.

وكانت الوزارة قد قالت في يناير/ كانون الثاني إن شرطياً قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عدداً من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.

وهناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة 3 رجال أدينوا بقتل 3 من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.