أبرز 10 قضايا فساد خلال عام واحد.. خسرت مصر فيها مئات المليارات

حكم القضاء، أمس الخميس 9 فبراير/شباط، على وزير الريّ المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، بالسجن 7 سنوات، ليضاف الحكم إلى سلسلة من قضايا الفساد التي انتشرت بشكل مكثف في الفترة الماضية.

وشملت هذه القضايا العديد من المسؤولين في الدولة، وهو ما يؤكد حقيقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد في مصر، بحسب ما ذكر موقع "رصد".

وفيما يلي أبرز قضايا الفساد التي تورط بها مسؤولون حكوميون:

1- وزير الريّ

عاقبت محكمة مصرية وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.

وشغل علام المنصب من منتصف مارس/آذار 2009 حتى 30 يناير/كانون الثاني 2011 عندما أقال الرئيس الأسبق حسني مبارك حكومة أحمد نظيف تحت ضغط الثورة التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط من نفس العام بعد 30 عاماً في الحكم.

وفي العام الماضي أُحيل علام (64 عاماً) إلى محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بتهمة السماح لشركة بالبناء على مساحة 26 ألف فدان خصصت لها للزراعة.

وقالت نيابة الأموال العامة العليا التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 مليار جنيه تعادل أكثر من ملياري دولار بسعر العملة حالياً.

وقالت المصادر إن علام نقل من قاعة المحكمة إلى السجن لتنفيذ العقوبة وإن حكما مماثلا صدر على قورة غيابيا.

2- محافظة القاهرة

قضية محافظة القاهرة التي تم خلالها القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد سقوطه في أيدي الأجهزة الرقابية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، حيث واجهته هذه الأجهزة بتسجيل المحادثات الهاتفية مع صاحب عقار ليأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوةً قيمتها 50 ألف جنيه فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.

3- وزارة الصحة

في أواخر مايو/أيار الماضي، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، وعُثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.

4- مدير المشتريات بمجلس الدولة

في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي تم ضبط مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 150 مليون جنيه رشوة وسيارات وعقارات.

5- مستشار السيسي

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألقي القبض على منتحل شخصية مستشار السيسي لتقاضيه 650 ألف جنيه رشوة.

6- وكيل مصلحة الخبراء

وتم ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبساً برشوة 350 ألف جنيه.

7- إسكان المنوفية

تم إهدار 11 مليوناً و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان بالمنوفية.

8- العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق

في 8 ديسمبر تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه.

9- الشركة المصرية للتنمية الزراعية

وفي 22 ديسمبر سقط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه.

10- مأمور الضرائب

في 22 ديسمبر تم القبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات.

وتقول منظمات مدافعة عن الشفافية إن الفساد مستشرٍ في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم مَنْ يقوم عليه دليل إلى المحاكمة.