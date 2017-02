اللاجئون وداعش وترامب لم يسلموا منها.. 10 نسخ ساخرة لأشهر أغانٍ تتنافس على "غرامي 2017"

سيجتمع أبرز نجوم الغناء العالمي للاحتفال بتوزيع جوائز الـ "غرامي"، أهم جائزة موسيقية عالمية، في الـ12 من فبراير/شباط بمدينة لوس أنجلوس، وبالتحديد في مركز Staples للاحتفالات، لتكريم أفضل الأعمال الموسيقية التي صدرت بين من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى الـ30 من سبتمبر/أيلول 2016.

من أبرز المشاركين في الحفل الذي سيقوم بتقديمه الكوميدي جيمس كوردون، المغنّون بيونسيه وأليشيا كيز وجون ليجند من أميركا، والبريطانية أديل، بالإضافة إلى عدة فرق موسيقية؛ أهمها A Tribe Called Quest، وهم جميعاً مبدعون لم يَسلموا -رغم نجاحهم وتحقيق ألبوماتهم أرقام مبيعات خيالية- من السخرية.

مجلة People جمعت 10 نسخ ساخرة قلّدت أشهر الأعمال الموسيقية والغنائية المشاركة في احتفال الـ "غرامي" المنتظر، ووصفت المجلة الفنانين الكوميديين الذين قاموا بتقديم هذه النسخ المضحكة بأنهم "أعطونا أسباباً إضافية تجعلنا نحب الأغاني المفضلة لدينا، عن طريق عروض لم تفتقر إلى الإبداع ، بدءاً من ألبوم (Lemonade) للمغنية الأميركية بيونسيه، وحتى ألبوم The Life of Pablo لمغني الراب الأميركي كانييه ويست".

واحدة من الأغاني الساخرة من رائعة أديل Hello، لم تخلُ من نقاش سياسي بين أفراد عائلة أميركية اجتمعت للاحتفال بعيد الشكر، فيدور بينهم نقاش حول عدة أمور؛ بينها مشكلة اللاجئين، "يأتون إلى البلاد مدّعين أنهم لاجئون بينما هم في الواقع أعضاء في تنظيم الدولة داعش"، حسب إحدى الشخصيات التي أكدت أنها رأت اليوم أحد أعضاء Isis في مركز للتسوق، لترد عليها أخرى " كانت تلك امرأة آسيوية".

أغنية Melanianade من برنامج Saturday Night Live









جسّد طاقم مقدمي أشهر البرامج الأميركية الساخرة وأعرقها Saturday Night Live العديد من الشخصيات في إعادة إنتاج لأغنية (Sorry) التي تغنيها الفنانة بيونسيه، وهن مجموعة من النساء في حياة المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب.

فقد جسدت سيسيلي سترونج شخصية ميلانيا ترامب، وجسدت كين مكينسون شخصية كيليان كونواي، وساشير زاماتا في شخصية أوماروسا - المتسابقة من أصول إفريقية شاركت في برنامجه The apprentice ، وفانيسا باير في شخصية تيفاني ترامب، فيما جسدت ضيفة البرنامج النجمة إيملي بلانت شخصية إيفانكا ترامب.

وغنت السيدات في الأغنية المُعاد توزيعها "من دوننا لن تقف هناك، لن تكون سوى الشخص ذي الشعر الغريب".

أغنية Hello من Ellen DeGeneres show









قدّمت الممثلة الأميركية ألين ديجينراس، المعروفة بخفة ظلها، نسخة من أغنية أديل الشهيرة Hello في حلقة من برنامجها Ellen DeGeneres show.

وفي نسختها المضحكة، تكشف ألين أن الأغنية مستوحاة بالأساس من مكالمة هاتفية أجرتها بنفسها مع أديل، وتصادف أن اتصل دريك وليونيل ريتشي بهاتف ديجينريس في اليوم نفسه، وعلّق تقرير People على نجاح النسخة الساخرة: "يجب على أديل أن تشكر ألين بشدة".

أغنية Famous لكانييه ويست من BBC1









جمعت محطة BBC 1 كلاً من المغنين جاستن بيبر، وكارلي راي جيبسن، ونيك جوناس، وتروي سيفان، وميغان تراينور، وكريج دافيد، وشيريل كول، والثنائي الكوميدي أنتوني ماكبريتلين وديكلان دونلي، وأعضاء فريق 5 Seconds of Summer؛ لتقديم نسخة "أقل عرياً" من أغنية مغني الراب الأميركي كانييه ويست.

وكان الفيديو كليب الأصلي لأغنية Famous قد أثار جدلاً كبيراً وقت عرضه وانتقاداً لاذعاً؛ بسبب جرأته الزائدة.

يذكر أن Famous مرشحة لنيل أفضل أغنية راب، كما ترشحت مع أعمال أخرى لنيل 7 جوائز موسيقية في 7 تصنيفات من جوائز الغرامي لهذا العام.



مونولوج Lemonjames من جيمس كوردون مقدم برنامج The Late Late Show









حاكى كوردون في برنامجه The Late Late Show حوار بيونسيه في كليب Lemonade على طريقته؛ إذ قال في أسىً: "إن إطلاق النكات على ترامب يجعلني أشعر بالقذارة.. هل تعلمون ما الذي يجعلني أشعر بالقذارة أيضاً؟ هذا الحوض". كما تساءل ما إذا كانت نكاته "تجعلكم تضحون مثل جيمي ذي الشعر الجيد".

الجدير بالذكر أن بيونسيه حصلت على 9 ترشيحات دفعة واحدة للفوز بجوائز الغرامي.

أغنية Hotline Bling من برنامج Saturday Night Live









قلّد الممثل الكوميدي "جي فاروه" رقص المغني دريك المثير للضحك في أغنية Hotline Bling، وقد غنى فاروه خلال تجسيده لدريك قائلاً: "أرقص رقصة مثل شخص ثَمِل، أرقص التشا تشا في حلبة الرقص، لم أر أي مغني راب يرقص هكذا من قبل" بنفس نغمة وسجع كلمات الأغنية الأصلية.

مزج أغنية Purpose لجاستن بيبر مع أغنية من Maccabeats









قدمت فرقة تغني على طريقة "أكابيلا" (وهي أغاني من دون معزوفات موسيقية على طريقة أتباع الديانة اليهودية التي تحرم الآلات الموسيقية)، مزجاً غنائياً لأغاني الاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع أغاني ألبوم Purpose رائعة بالفعل.

فقد حولت المجموعة أغاني Love Yourself، وSorry، وWhat Do You Mean إلى أغاني Let My People Go، وStory، وWhy Do You Lean، لتحتفل الفرقة بالعطلة مع بعض الأنغام الجميلة، بعد حصولهم على موافقة جاستن بيبر الذي حصل على 4 ترشيحات للفوز بجوائز الغرامي عام 2017.

أغنية Fade لكانييه ويست على طريقة جيمس كوردون









سخر كوردون في برنامجه The Late Late Show، من أغنية Fade لمغني الراب كانييه ويست، محولاً كلماتها إلى "كيف يبدو المرء في صالة الألعاب الرياضية التي صور فيها ويست الفيديو كليب الإغرائي المحير لأغنية Fade!".

وقد سخر كوردون من مشاهد الفيديو كليب قائلاً: "كثير منا اشترك في هذه الصالة بسبب سياستها التي تمنع وجود خراف على الإطلاق. ليس هناك مشكلة من وجه القطة، ولكن هذه الأشياء يجب أن ترحل".

Hella Craving من الثنائي داستين وجنفيف هكوي









من المؤكد أن أغنية Hello لأديل دغدغت عواطف كل من سمعها حول العالم عند إصدارها، إلا أن الثنائي الكوميدي داستين وجنفيف هاكاوي قررا تحويل كلمات الأغنية إلى "كلمات تتغزل بالشهوة إلى أنواع مختلفة من الطعام، والتي أثارت مشاعر من نوع آخر"، حسب وصف People.

فقد تمكن الثنائي الشهير على موقع يوتيوب من أَسر قلوب متابعي قناتهم، من خلال الكلمات التي قالاها على نفس وزن وسجع كلمات الأغنية الأصلية لأديل حول شهوة الطعام؛ إذ قالا: "مرحباً، هل ترغب في بعض البطاطس المقلية، لقد قمت بتمرين ضغط واحد وبكيت".

قراءة درامية لأغنية Hotline Bling









قدم المشاهير بريان كرانستون، وإيمي شومر، وكريستين ويغ، وبري لارسون، وإليزابيث بانكس، وسيث روغين، وآخرون نسخة جديدة من أغنية Hotline Bling للمغني دريك، حيث جمعت مجلة W هذه الأسماء الشهيرة وإلقاء كلمات الأغنية بطريقة مسرحية "تستحق نتائج أدائهم في الواقع الحصول على جائزة غرامي خاصة بهم"، حسب People.

"معجزة عيد الشكر" لبرنامج Saturday Night Live









تنقذ قوة أغنية Hello إحدى العائلات من كارثة محققة في هذه الفقرة الكوميدية الليلية، عندما يخرج النقاش حول قضايا سياسية وعرقية، على مائدة الطعام بين أفراد العائلة عن السيطرة، تنهيه الطفلة الحكيمة في العائلة بتشغيل أغنية Hello لأديل، وفجأة ينشغل الجميع بالغناء مع أديل بدلاً من الصراخ حول السياسة.