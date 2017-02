سعرها الأصلي 200 دولار احصل عليها بـ 15 فقط.. دورات لتعلُّم 13 مهارة منها التصوير وإدارة الأعمال

يقدم موقع الدورات التعليمة "Udemy" أكثر من 17 ألف درس على الموقع بسعر 15 دولاراً للدرس الواحد.

فسواء كنت تريد تعلُّم البرمجة، أو القراءة بشكلٍ أسرع، أو التقاط صور أفضل، أو التحدث بثقةٍ أكبر، فإن الموقع سيساعدك في الوصول لهدفك.

قمنا بجمع بعض الدورات المفضلة التي يقدمها موقع "Udemy" عبر الإنترنت، بعضها من الدورات الأكثر مبيعاً في العام الماضي، والبعض الآخر من الخيارات المستمرة في تحقيق النجاح على الموقع.

An Entire MBA in 1 Course

قام موظف سابق في مؤسسة "غولدمان ساكس" بجمع الدروس التي درسها بالجامعات فيما سبق في دورةٍ واحدة مكثفة، يقدم فيها ما يصفه بـ"ماجستير كامل في إدارة الأعمال".

خلال الدورة، يتعلم الطلاب الاقتصاد الكلي والجزئي، وكيفية تقييم الشركات، وأساسيات عمل البنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات.

وبالإضافة إلى الأساسيات، يهدف مقدم الدورة كريس هارون إلى تعليم طلابه أهمية العلاقات الشخصية، وتقديم عرضٍ احترافي، وكيفية التعرف على المستثمرين وعرض مشروعك عليهم، وتوصيل أفكارك بوضوحٍ ودقة.

دورة "An Entire MBA in 1 course" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

The Complete Web Developer Course 2.0

يُعد هذا هو المكان المناسب لأولئك الذين يرغبون في البدء بتصميم المواقع الإلكترونية الخاصة بهم وتطبيقات الهواتف الجوالة.

وحصلت هذه الدورة التعليمية التي يُقدمها "Udemy" على التقييم الأعلى في الموقع؛ إذ لاقت استحسان مستخدمي الموقع. وحتى أولئك المبتدئون في تصميم المواقع سيكون باستطاعتهم الحصول على موقع على شبكة الإنترنت في غضون 6 أسابيع فقط من بدء الدورة.

دورة "The Complete Web Developer Course 2.0" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

Writing With Flair: How To Become An Exceptional Writer

تُعد الكتابة مهارة أساسية، بغض النظر عن مجال عملك. سواءً كنت تكتب في مدونة، أو ببساطة تريد إضافة فارق بسيط لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها بشكلٍ يومي، ستعلمك الدورة بعض الحيل والنصائح المستخدمة من قِبل الكُتاب المحترفين لجعل كتاباتهم قصيرة وواضحة.

دورة "Writing With Flair: How To Become An Exceptional Writer" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

The Ultimate Excel Programmer Course

برنامج إكسل، على الأرجح، هو أقوى أداة على جهاز الحاسوب الخاص بك، إذا كنت تعرف كيفية استخدامه. هذه الدورة مُعدَّة لأولئك الذين لديهم فهم مبدئي للبرنامج، والذين يرغبون في تعلُّم المزيد.

وستساعد الدورة الطلاب على تعلُّم كيفية التعامل مع لغة "VBA"، لغة البرمجة الخاصة ببرنامج إكسل، ما يتيح لهم إنشاء وحدات الماكرو الخاصة بهم، وإنشاء نُظُم التشغيل الآلية.

دورة "The Ultimate Excel Programmer Course" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض)

The Complete Ruby on Rails Developer Course

تطبيق "Ruby on Rails" هو تطبيق لتصميم مواقع الويب المكتوبة بلغة البرمجة كائنية التوجه "Ruby". ويستخدم العديد من المواقع الشهيرة -مثل هولو، وتويتر، و"إير بي إن بي"، و "غروبن"- هذا التطبيق في إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بهم.

وتستهدف الدورة المبتدئين، وتبدأ بتعليمهم أساسيات البرمجة بهذه اللغة، ومن ثمَّ تطبيق تلك المهارات في فهم التطبيق نفسه.

دورة "The Complete Ruby on Rails Developer Course" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض)

Building a Personal Brand by Gary Vaynerchuk

في العديد من الأعمال، يُعد إنشاء علامة تجارية خاصة وقوية لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي أمراً مهماً في حياتك المهنية. لدى المدرب غاري فاينيرتشاك، الكاتب الشهير، وصاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً لـ3 مراتٍ في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، شركته الإعلامية الخاصة، لذا يمكنك الرهان على ما لديه من إمكانات ومهارات.

دورة "Building a Personal Brand by Gary Vaynerchuk" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

The Complete iOS 10 Developer Course - Build 21 Apps

إذا كنت تعبت من رؤية تطبيقاتٍ بسيطة تصبح شهيرة ومُستخدمة بجميع أنحاء العالم، في حين تعتقد بداخلك أنه كان بإمكانك التفكير في مثلها، فهذه الدورة مُعدة لك.

تعلَّم كيفية تصميم وإنشاء تطبيقات نظام التشغيل "iOS 10"، حتى إن لم تكن تملك أي معرفة مُسبقة عن البرمجة واستخدام الأكواد. مع أكثر من 200 محاضرة، ومحتوى يستغرق 20 ساعة، يمكنك التعلم وصناعة التطبيق الناجح القادم.

دورة "The Complete iOS 10 Developer Course - Build 21 Apps" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

Become a SuperLearner 2: Learn Speed Reading & Boost Memory

تركز هذه الدورة على "قرصنة" مهارات القراءة والذاكرة الخاصة بك، لتتمكن من العمل بطريقة أكثر ذكاءً، وليست أكثر صعوبة.

سيتعلم الطلاب بدايةً القراءة بشكلٍ أسرع، ثم استكشاف كيفية الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة واستيعابها.

دورة "Become a SuperLearner 2: Learn Speed Reading & Boost Memory" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

JavaScript: Understanding the Weird Parts

إذا كنت تملك معرفة مبدئية بلغة جافا سكريبت، تقدم لك تلك الدورة الحيل والنصائح التي تحتاجها لتصبح مبرمجاً أكثر كفاءة. تعلَّم كيفية إيجاد الأخطاء في الكود الخاص بك بشكلٍ أسرع، والحصول على فهمٍ أعمق للإطارات، مثل jQuery وUnderscore.

دورة "JavaScript: Understanding the Weird Parts" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photograph

قم بتحويل هواية التصوير الفوتوغرافي إلى عملٍ تجاري جانبي عن طريق تعلُّم التقنيات المتقدمة في التصوير، بدءاً من التقاط الصورة وحتى تعديلها.

قم بإعداد الكاميرا الخاصة بك بنفسك، وتحكَّم في التقاط الصورة بالوضع اليدوي. تم تصميم هذه الدورة للمصورين الطموحين من جميع مستويات الخبرة، سواء كنت تزهو بنفسك كخبيرٍ على موقع إنستغرام، أو حصلت للتو على كاميرا من طراز Holga وبدأت في تعلُّم استخدامها.

دورة "Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض)

The Ultimate Python Programming Tutorial

بايثون هي لغة برمجة مثل جافا سكريبت، لكن لا يزال هناك اختلافات بينهما من حيث البناء والتنفيذ. ويعتبر العديد من الناس لغة باثيون واحدةً من أكثر لغات البرمجة بساطةً في التعلُّم؛ لأنها تحتوي على تشديدٍ أقل في بنائها أكثر من أي لغةٍ أخرى.

إذا نسيت وضع قوسين أو أضعت القليل من علامات الوقف، فلن يشكل هذا عائقاً بالقدر نفسه لو كنت تقوم بالبرمجة باستخدام لغة برمجة أكثر صرامة.

وتركز هذه الدورة على جعلك تشعر بالارتياح مع مبادئ لغة بايثون، وتطبيقها مباشرةً على التطبيقات.

دورة "The Ultimate Python Programming Tutorial" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).

Social Media Marketing 2016 - Complete Certificate Course

إذا كنت تقوم بتشغيل أعمال خاصة بك في الوقت الحالي، فبالتأكيد تحتاج إلى حضورٍ قوي على الشبكات الاجتماعية. فمعرفة كيفية تقديم نفسك، والتعامل مع الجمهور والمنصات المختلفة، أمرٌ ضروري لتعزيز ظهورك، وتوسُّع شبكة العملاء الخاصة بك.

وتهدف هذه الدورة إلى تزويدك بالقليل من المعرفة حول وسائل التواصل الاجتماعي، بعيداً عن الاستخدام الشخصي، ونقلك إلى نقطة يمكنك من خلالها التحكم في إدارة الصفحة الخاصة بعملك بمزيدٍ من الثقة.

دورة "Social Media Marketing 2016 - Complete Certificate Course" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض)

Master Web Design in Photoshop

وفي حين أنه لم يكن أبداً من السهل الحصول على موقع الويب الخاص بك كما هو الوضع الآن، لا تزال هناك الكثير من المواقع التي لا تبدو جيدةً بما يكفي لتمثّل موقعاً احترافياً.

هذه الدورة ستساعد أولئك الذين يبحثون إما عن إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وإما عن بدء مهنة تعلم تصميم المواقع لتطوير صفحاتٍ مذهلة، من خلال تزويدهم بالمعرفة عن الرسوميات، والأسلوب، والطباعة.

دورة "Master Web Design in Photoshop" متاحة بتكلفة 15 دولاراً (السعر الأصلي 200 دولار) على موقع "Udemy". (استخدم الرمز: "SUCCEED15" للحصول على التخفيض).