أنجبت توأماً في الزنزانة وحُرمت منهما.. سجينة سورية اعتقلها النظام مع أطفالها تعيش الحرية مجدداً.. هذه قصتها

صباح أول من أمس (الثلاثاء) 8 فبراير/شباط 2017، وصلت الحافلة الصغيرة إلى حماة، وبداخلها العائلة التي أمضت 3 أعوام في سجون وملاجئ النظام السوري. وعادت العائلة إلى الحرية بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين اللجنة العامة لشؤون الأسرى في سوريا وسلطات دمشق.

كانوا عند اختطافهم أربعة، الأم وثلاثة أطفال، وعادوا من الغياب وقد أصبحوا ستة، بعد أن أنجبت توأماً في السجن، بالإضافة إلى شقيقتي زوجها المطلوب أمنياً أسامة عبار.

إنها عائلة السجينة السورية رشا شربجي، التي اعتبرتها وزارة الخارجية الأميركية قبل عامين واحدة من أبرز 20 سجينة رأي في العالم.

وقالت مصادر المؤسسة العامة لشؤون الأسرى في سوريا، إن اسم رشا كان عقبة كبيرة في سبيل إتمام صفقة التبادل؛ بسبب رفض مفاوضي النظام إدراج اسمها في قائمة التبادل، باعتبارها "خطاً أحمر".

وفي اللحظات الأخيرة للتفاوض، قبِل النظام بتحرير رشا شربجي؛ "لوجود شخصيات تهم النظام في قائمة الأسرى التي قدمتها المؤسسة"، حسب مصادر قريبة من المفاوضات.

"تبدو رشا أكثر نحافة ويبدو عليها الضعف" في عيني زوجها أسامة عبار، الذي قال لـ"هافينغتون بوست" إن رشا عانت مع شقيقتيه ضغوطاً نفسية قاسية خلال فترة الحبس التي امتدت عامين و7 أشهر. "كانوا يهددون زوجتي وشقيقتيّ بالبقاء في الحبس مدى الحياة. كانوا يقولون لهن: لن تروا أولادكن أبداً، وستظللن هنا حتى الموت. زوجتي أضربت أكثر من مرة عن الطعام احتجاجاً على هذه المعاملة".

لم تخرج رشا شربجي من الحافلة في أثناء إجراءات تبادل الأسرى بين المعارضة السورية والنظام، العملية التي أطلق النظام السوري فيها سراح 55 امرأة مع أطفالهن مقابل 54 امرأة وأطفالهن أفرجت عنهم المعارضة، في عملية تبادل للأسرى بين الطرفين في ريف حماة.

وبحسب المؤسسة العامة لشؤون الأسرى في سوريا، فإن "النظام أطلق سراح عدد من النساء كان قد حكم عليهن بالإعدام في صفقة التبادل الأخيرة". أما النساء المفرّج عنهن من قِبل المعارضة، فقد كانوا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأخذتهم بعد انسحاب التنظيم من مناطق بريف اللاذقية(شمال غرب) عقب اشتباكات بين الطرفين قبل أكثر من ثلاثة أعوام. بحسب ما أؤردته وكالة الأناضول.

رشا شربجي مولودة في داريا بريف دمشق 1982، وهي معلمة. ذهبت إلى مبنى الهجرة والجوازات في ركن الدين بدمشق في 22 مايو/أيار 2014، ومن هناك تم اختطافها مع شقيقتي زوجها، وأطفالها الثلاثة.

يحكي زوجها أسامة عبار لـ"هافينغتون بوست عربي" أنهم "كانوا رايحين يطلعوا جوازات وكنت أنا مطلوب لعند النظام مثل خمسة ملايين مطلوب تقريباً يبحث النظام عنهم. إذا واحد عليه مشكلة يتحفظوا على أي فرد من عائلته يظهر في مكان رسمي".

فوجئت في ذلك اليوم بمكالمة من الأمن تخبرني بالتحفظ على عائلتي، زوجتي، وشيققتيّ، وأطفالي الثلاثة. قالوا لي: "تسلِّم نفسك أنت ورفقاتك الثمانية، ونطلق سراح العائلة".

كان أسامة "ورفقاته" الثمانية يخضعون لمطاردة الأمن السوري منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام بشار عام 2011، "من بداية الثورة، شاركت أنا وأصدقائي فيها، كنت أنسق وأساعد وأشارك في تنظيم المظاهرات".

لم يسلم أسامة نفسه بعد اتصال الأمن به، وعرف لاحقاً أن عائلته محتجزة في إدارة المخابرات الجوية بدمشق.

كانت رشا حاملاً بتوأم في الشهر السادس، ومعها 3 أطفال وشقيقتان للزوج. وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم احتجازها "بشكل تعسفي في فرع الأمن السياسي بدمشق، ثم نُقلت إلى سجن المزة التابع للمخابرات الجوية بدمشق، بينما نُقل أطفالها إلى ميتم SOS للأطفال في مدينة قدسيا بدمشق ومُنع أفراد عائلتهم من زيارتهم، ثم أفرجت السلطات السورية عن عمتيهم بعد احتجازهما عدة أيام".

"غير صحيح"، ينفي أسامة عبار معلومة إطلاق سراح شقيقتيه، "خبر كان كاذباً، ما حدا أفرج عنه".

انقطعت أخبار رشا وعائلتها السجينة عن الزوج، بعد منع الزيارات، وتناقلت مواقع إخبارية نبأ اختفاء زوجها في أثناء محاولته الهجرة نحو أوروبا من الشواطئ الليبية في أكتوبر/تشرين الأول 2014. " لم يحدث"، يقول أسامة: "بقيت في سوريا فترة، والسلطات كل فترة كانت تتصل وتقول: ما بنطلع مرتك وأولادك إلا لو تسلم نفسك أنت ورفقاتك. كنت مطارداً حين وضعت رشا مولودتينا التوأم. طلبت من السلطات تسجيلهما باسم صفا ومروة. بعد شهرين، اختفت الرضيعتان، وبقيت زوجتي وحدها في حبس خاص حتى خروجها أول من أمس، لا تعرف عنهما أو عن باقي الأبناء شيئاً".

وفي سبتمبر/أيلول 2015، اختار مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية الأميركية المعتقلة السورية رشا شربجي، لتكون من بين هذه الحالات، بعد ترشيحها من قِبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كانت الحملة تهدف، كما قالت وقتها قالت نور الخطيب، عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى تغطية أبرز حالات الاعتقال في بلدان العالم كافة، وطلب مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية الأميركية من الشبكة إرسال أبرز الحالات الإنسانية للمعتقلات. وتم ترشيح 3 حالات؛ وهم: الدكتورة رانيا العباسي، والدكتورة فاتن رجب، والسيدة رشا شربجي.

واعتبرت نور الخطيب رشا شربجي "معتقلة تعسفياً بينما العباسي ورجب مختفيتان قسراً، أي يمكننا التحرك باتجاه رشا بشكل أسهل".

وتبنت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حملة ‪#‎FreeThe20 من أجل لفت الانتباه إلى محنة النساء المسجونات لأسباب سياسية، وتشمل 20 حالة بارزة لنساء اعتقلن تعسفياً في دول مختلفة.

Today we highlight the 20th woman in #FreeThe20: Rasha Chorbaji, a schoolteacher in #Syria who is unjustly imprisoned pic.twitter.com/vuIfIhcQOQ

— US Mission to the UN (@USUN) September 27, 2015