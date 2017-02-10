ترامب يغازل الصين في أول مكالمة مع رئيسها: أحترم مبدأكم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس 9 فبراير/شباط 2017، لنظيره الصيني شي جينبينغ أنه سيحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وذلك خلال أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي ترامب السلطة، في حين رحبت بكين بتصريحات ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيسين ناقشا مواضيع عدة، والرئيس ترامب وافق، بناء لطلب الرئيس شي، على احترام مبدأ الصين الواحدة"، مضيفاً أن الرئيسين تبادلا الدعوات لزيارة بلديهما.

وأفاد تيلفزيون "سي سي تي في" على موقعه الإلكتروني بأن "شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الإدارة الأميركية سياسة الصين الواحدة، وأشار إلى أن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الأميركية-الصينية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن المحادثة الهاتفية التي تمت عشية اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كانت "ودية للغاية"، لافتاً إلى أن الرئيسين "يتطلعان إلى إجراء مزيد من المحادثات المنتجة".

وكان ترامب دعا في رسالة لنظيره الصيني، إلى قيام "علاقة بناءة" بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن ترامب شكر "الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيداً وسنة مزدهرة".

وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.

وقال المتحدث إن ترامب أفاد في رسالته بأنه "سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء".

من جانبه، رحب الرئيس الصيني شي خلال محادثة هاتفية مع دونالد ترامب باعتراف الرئيس الأميركي بمبدأ "الصين الموحدة"، بحسب ما أعلن التليفزيون الصيني الرسمي.

وأفاد تليفزيون "سي سي تي في" على موقعه الإلكتروني بأن "شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الإدارة الأميركية سياسة الصين الواحدة، وأشار إلى أن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الأميركية-الصينية".

وتوحي تصريحات ترامب برغبته في تحسين العلاقات الصينية-الأميركية التي شهدت توتراً حول مواضيع عدة منذ فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.