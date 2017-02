قرار "حظر المسلمين" معلق نهائياً من محكمة الاستئناف الأميركية.. ترامب غاضب ويتوعد

أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أمس الخميس 9 فبراير/شباط 2017، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجاً للرئيس الأميركي الذي وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه أحد الوعود الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالإجماع أن الطعن الذي تقدم به البيت الأبيض "مرفوض"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة".

وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعاً، إلى أن الإدارة الأميركية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من إعلان هذا القرار "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017