قل وداعاً لتطبيقاتك المفضلة.. آبل ستلغي بعض أعظم Apps آيفون بمجرد طرح iOS 11

تخطط آبل لإدخال تحديثات على نظام التشغيل الخاص بها، ومن المتوقع أن تجعل تلك التحديثات بعض التطبيقات المفضلة دون فائدة؛ إذ تضّمن الإصدار الاختباري iOS 10.3 بيتا تحذيراً بهذا الخصوص، والذي قد يعني نهاية المطاف لبعضٍ من أقدم وأفضل وأحب البرامج المتاحة للهاتف الذكي.

ومن المرجح أن تكون التطبيقات والألعاب من المطورين المستقلين، مثل Ocarina و Great Lightsaber، الأكثر تضرراً من هذه الخطوة، بحسب ما أكدته صحيفة Daily Mail البريطانية.

ودعنا في هذا التقرير نستعرض بعض أهم التطبيقات التي قد تُلغى بمجرد صدور نظام التشغيل الجديد:

محرقة التطبيقات

في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أزالت آبل من متجرها (آبل ستور) أكثر من 47,000 تطبيق، التي لم تتلق تحديثاً خلال العامين الماضيين أو أكثرمن ذلك.

وهذا بزيادة قدرها 238%، وفقاً لموقع Tech Crunch.

ومن المحتمل حسب تقرير نشر على صحيفة Daily Mail أن تكون التطبيقات والألعاب الخاصة بالمطورين المستقلين الأكثر تضرراً من إزالة الدعم لتطبيقات 32 بت.

ومن المرجح أن تشمل التطبيقات المتأثرة:

- Ocarina

- Great Lightsaber

- Ridiculous Fishing

- Peggle Classic

- Canabalt

- Hundreds

- Aquaria

كما يمكن أن تتأثر عشرات الآلاف من التطبيقات.

فإدخال المعالجات المتزايدة في القوة 64 بت ألزم المبرمجين، ضمنياً، بتحديث التطبيقات القديمة لتكون متوافقة معها.

فيما شجعت آبل المطورين على إجراء التعديلات اللازمة، لكنها أبقت على دعم نظام التشغيل القديم، بقدرة 32 بت، حتى الآن.

كما حذر الإصدار السابق من نظام تشغيل الآيفون من أن تطبيقات 32 بت "قد تبطئ الآيفون الخاص بك".

لكن تحذيراً جديداً في الإصدار 10.3 iOS بيتا نصَّ على ما يلي: "هذا التطبيق لن يعمل مع الإصدارات المستقبلية من أنظمة iOS، مطور هذا التطبيق يحتاج إلى تحديثه لتحسين توافقه معها".

ووُضعت أساسات نظام 64 بت بالتزامن مع إطلاق هاتف آيفون 5 s في سبتمبر/أيلول 2014. ومنذ فبراير/شباط 2015، أصبح المطورون قادرين على إطلاق تطبيقات 64 بت، وتحديث التطبيقات الموجودة منذ يونيو/حزيران 2015.

ولكن يبدو أن آبل تريد إجبار المهندسين الذين لم يطوروا أكوادهم على ذلك.

هذا، ومن المتوقع أن تصدر النسخة النهائية من نظام iOS 10.3 للجمهور في مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2017.

لكن يبدو أنه لن يتم إزالة دعم نظام 32 بت على الفور، ومن المرجح أنه سيتم إزالته نهائياً من iOS 11 على أقصى تقدير.

كان مطور التطبيقات بيتر ستينبرجر من أوائل من أبدوا تخوفهم من عدم دعم iOS لنظام 32 بت في المستقبل.

فيما تَخوف مستخدمو تويتر من أن تجعل التغييرات التي ستطرأ على نظام التشغيل iOS من الآبل ستور "مقبرة"، إذ قال أحد المستخدمين أن: "تطبيق آبل ستور سيكون أكبر مقبرة للتطبيقات قريباً".

جدير بالذكر، أن آبل لم تُطلق أياً من أنظمتها الجديدة للأجهزة القديمة لذلك فمن المرجح ألا تتأثر بها.

لكن المستهلكين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة والتابلت سوف يحتاجون إلى تحديث التطبيقات الخاصة بهم بمجرد تثبيتهم لنظام التشغيل iOS 11 على الأجهزة الخاصة بهم.

هذا، ولم يتضح بعد الموعد الذي سيتم فيه إصدار نظام iOS 11.

مميزات iOS 10.3



iOS 10.3 Beta 1 is now out for developers. pic.twitter.com/5PcjbqDRIL — iOS 10.3 Beta 1 (@appleAddict94) January 10, 2017

من المقرر أن يشمل iOS 10.3 عدداً من التغييرات، كثير منها اكتُشف منذ إطلاق النسخة التجريبية بيتا.

من بينها ما ينتظره الجميع بفارغ الصبر "نمط المسرح" Theater Mode.

إذ صُممت هذه الميزة لتعطيل الصوت وردود الفعل اللمسية وحجب المكالمات الواردة والرسائل وتقليل سطوع الشاشة الأساسية خلال مشاهدة فيلم، وفقاً لموقع Appleinsider.

وتشبه تلك الوظيفة الجديدة ميزة "عدم الإزعاج" الموجودة في الآيفون التي تكتم التنبيهات عند تشغيلها.

كما من المقرر الحصول على معلومات مُحدثة لتطبيق البحث عن الآيفون، من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتحديد موقع سماعات AirPods، إذا تواجد في نطاق بلوتوث أي أجهزة iOS أخرى مسجلة على iCloud، وسيتم استخدام موقع هذا الجهاز ليُظهر للمستخدم من أين يبدأ البحث عن السماعات المفقودة.

يستطيع التطبيق أيضاً تشغيل صوت على أحدهما أو كليهما AirPods لمساعدة المستخدمين في تعقب موقعها.