محكمة ألمانية تنتصر لمعلّمة مسلمة ضد مدرستها.. هذه تفاصيل القضية

حكمت محكمة في ولاية برلين، الخميس 9 فبراير/شباط، بتعويض تدفعه الولاية لصالح سيدة محجبة تم منعها من العمل كمعلمة في مدرسة ابتدائية.

واعتبر قرار محكمة العمل في برلين أن حكومة الولاية "مارست التمييز" ضد المعلمة المحجبة؛ حيث لم تقدم دليلاً على أن عملها سيمثل خطراً ملموساً وسيضر بجو السلام في المدرسة.

وحكمت المحكمة بدفع تعويض بقيمة راتبين شهرين للمعلمة؛ أي ما يعادل 8 آلاف و680 يورو.

ويمكن لولاية برلين أن تطعن على القرار.

وتمنع ولاية برلين المدرسات المحجبات من التدريس في المدارس، بناء على "قانون الحياد" الذي يحظر الرموز والملابس الدينية في المدارس وبين رجال الشرطة وفي المؤسسات القضائية.

إلا أن المحكمة الدستورية الألمانية حكمت في عام 2015 بإمكانية قيام معلمتين محجبتين بالتدريس بالحجاب، وقال قرار المحكمة كذلك إنه يمكن فرض حظر على الحجاب في حال مثل تهديدا ملموسا لجو السلام في المدرسة.