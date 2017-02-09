دجاجة تقتحم الملعب خلال مباراة سبورتينغ براغا وإشتوريل برايا.. لن تصدق السبب

الجماهير يفعلون الكثير لتحفيز فرقهم الرياضية على اللعب المتميز والفوز بالمباريات، حتى ولو استعانوا بدجاجة.

ما ستشاهده في هذا الفيديو ليس صدفة، وإنما تدخلاً من الدجاجة، التي يبدو أنها رياضية إلى حد ما، لإنقاذ فريقها. شاهد اللقطة الممتعة وتعرف على سبب اقتحامها للملعب.الجماهير يفعلون الكثير لتحفيز فرقهم الرياضية على اللعب المتميز والفوز بالمباريات، حتى ولو استعانوا بدجاجة.

ما ستشاهده في هذا الفيديو ليس صدفة، وإنما تدخلاً من الدجاجة، التي يبدو أنها رياضية إلى حد ما، لإنقاذ فريقها. شاهد اللقطة الممتعة وتعرف على سبب اقتحامها للملعب.