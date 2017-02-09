بن علي وزوجته وقريبتها يواجهون أحكاماً جديدة

أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكماً غيابياً بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة الخميس 9 فبراير/شباط 2017.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، إن المحكمة أصدرت في القضية نفسها أحكاماً بسجن نذير حمادة (آخر وزير بيئة في عهد بن علي) 5 سنوات، وأسماء محجوب (قريبة ليلى الطرابلسي) 3 سنوات، و3 سنوات لمدير سابق بوزارة البيئة.

وأوضح أن القضية تتعلق بـ"جرائم فساد مالي وإداري في قطاع البيئة" من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي دون وجه حق قانوني.

وبإمكان المتهمين "استئناف" هذه الأحكام وفق النيابة العامة.

وكان فساد عائلتيْ بن علي والطرابلسي أحد أسباب الثورة التي أنهت 23 عاماً من حكم بن علي.

وهرب بن علي وزوجته مع اثنين من أبنائهما في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى السعودية.

وسبق صدور أحكام غيابية بالسجن في تونس ضد بن علي وزوجته في قضايا فساد.