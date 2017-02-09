إصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب‎

أصيب 6 إسرائيليين بجروح بين متوسطة وطفيفة في عملية إطلاق نار بمدينة "بيتح تيكفا" شمال إسرائيل، بعد ظهر الخميس 9 فبراير/شباط، فيما تم اعتقال المنفذ وهو فلسطيني، حسب بيان للشرطة الإسرائيلية.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن العملية نفذت على "خلفية قومية"؛ إذ إن المنفذ فلسطيني من سكان مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية)، وهو في الـ19 من عمره.

وفي وقت سابق، تحدث موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن 4 مصابين في الهجوم؛ اثنان منهما في الخمسينيات من أعمارهما، وامرأة، أصيبوا في الأطراف السفلية من أجسادهم، بينما أصيب شاب آخر في الجزء العلوي من جسده.

وأضافت المنفذ فرّ من المكان بعد إطلاقه النار، لكن الشرطة تعقبته، وتمكنت من اعتقاله، وضبط سلاح ناري معه.

وقال شهود عيان لصحيفة "معاريف" العبرية إن إطلاق النار تم من مركبة مارة.