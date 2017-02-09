حتشبسوت وبنات جنكيز خان.. شخصيات شهيرة تم حذفها من التاريخ

"التاريخ يكتبه المنتصرون"ربما تكون هذه المقولة صحيحة إلى حد كبير؛ فجزء ضخم من التاريخ الذي نعرفه، والذي نقله إلينا الأجداد الأوائل ليس دقيقاً تماماً؛ بل وتم التلاعب في العديد من أحداثه المهمة بطريقة أو بأخرى، حتى إن الحقيقة الكاملة وراء حدث معين في الغالب قد وصلت إلينا بشكل مختلف كلياً عما قد حدث فعلياً.

فالتاريخ مليء بالوقائع التي تم تزييفها أو التعديل فيها على هوى أصحاب القوى والسلطة، الذين في الكثير من الأحيان لم يقوموا بحذف أحداث معينة فقط من التاريخ الذي سيتركونه للأجيال المقبلة؛ بل وحذف أشخاص كذلك بالكامل منه، وكأنهم لم يوجدوا من الأصل.

وفي هذا التقرير، نقوم بسرد عدد من الأحداث التاريخية الكبيرة، التي تم فيها حذف شخصيات الشهيرة من سجلات التاريخ.

الفراعنة

رغم أن الفراعنة كانوا من أوائل الحضارات التي قامت بتسجيل التاريخ، سواء على هيئة أوراق بردي أو على جدران المعابد، فإن بعض ملوكهم كانوا يقومون بطمس آثار كل من سبقهم من حكام.

وربما يكون أشهرهم هو الملك تحتمس الثالث، الذي كان طفلاً صغيراً عندما تولت الحكم زوجة أبيه الملكة حتشبسوت، وعندما ماتت أخيراً وعاد إليه كرسي الحكم، أمر بتدمير أغلب تماثيلها، وطمس اسمها من على المسلات ومن فوق جدران المعابد.

حكم ستالين

إبان فترة حكم الزعيم الشيوعي الشهير جوزيف ستالين، كان من المعروف أن أعداءه يواجهون مصيراً مُرعباً، وكان أحد المسؤولين عن تحديد هذا المصير المخيف هو نيكولاي إزهوف، الذي كان قائداً لأحد أشرس الأجهزة الأمنية وقتها، قبل أن ينقلب عليه ستالين.

تحول إزهوف بين يوم وليلة إلى واحد من أخطر أعداء النظام الشيوعي، ويتعرض للتعذيب والقتل، ثم يأمر ستالين بحذف كل السجلات الخاصة به، وكذلك الصور التي ظهر فيها معه.

الإمبراطورية الرومانية

بعد وفاة الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس، كان من المفترض أن يتقاسم ابناه، جيتا وكاراكلا، السلطة والإمبراطورية معاً.

ورغم أن جيتا لم يكن ممانعاً لهذا الأمر، فإن الأخ الأكبر غير الشقيق، كاراكلا، كان له رأي مخالف تشاركه إياه أمه، فقاما معاً بتدبير مؤامرة للتخلص من جيتا، ونجحا في تحقيق هذا بالفعل.

ثم قام كاراكلا بعدها بطمس اسم أخيه الراحل من جميع الآثار الموجودة في الإمبراطورية.

كوريا الشمالية

ربما تكون أحدث وأضخم عملية حذف شخص من سجلات تاريخ دولة -وربما أصعبها كذلك؛ لكونها حدثت في زمننا الحالي الزاخر بأحدث وسائل التكنولوجيا- هي ما حدثت مع جانج سونج تيك، القيادي البارز السابق في حكومة كوريا الشمالية، والذي كان زوج عمة زعيم الدولة كيم يونغ أون.

الزعيم الكوري اتّهم تيك بالخيانة، ونفذ ضده حكم الإعدام، ولم يكتفِ بهذا؛ بل أمر كل وسائل الإعلام في الدولة بحذف كل السجلات والصور والفيديوهات التي يظهر فيها الرجل، وكأنه لم يكن له أي وجود.

المغول

لعل اسم جنكيز خان هو أشهر أسماء قادة المغول في التاريخ، والذي كان يسبب الرعب في آذان كل من يسمعه؛ نظراً للفظائع التي ارتكبتها جيوشه في مختلف البلدان التي اجتاحتها.

لكن القليلين يعلمون أن لبناته الثلاث -خاصة إحداهن وتدعى ألتاني خان- فضلاً كبيراً في الحفاظ على الإمبراطورية الضخمة التي كوّنها خان، كما أنه كان يولِّيهن مناصب بارزة في جيوشه، إلا أنه لأسباب غير معلومة اندثرت أسماء البنات من تاريخ المغول، وبقي فقط اسم الأب.

النازية

أحد أشهر وزراء الإعلام في التاريخ هو جوزيف جوبلز، الذي كان بمثابة بوق النازية الذي يمجد لها ولقائدها أدولف هتلر بكل ما أوتي من حماسة وأفكار لا تنضب.

لكن، يبدو أن كل هذا لم يكن كافياً بالنسبة لهتلر، الذي أمر لسبب غير معروف بحذف جوبلز من واحدة من أشهر صورهما معاً. ولكن نهاية جوبلز لم تكن على يد قائده كما حدث مع نيكولاي إزهوف؛ بل قام بالانتحار بعد يوم واحد من انتحار هتلر.

روسيا البلشفية

في السنوات الأولى من الثورة البلشفية، كان ليون تروتسكي هو أحد أبرز قادتها، وكان أحد المقربين من زعيمها فلاديمير لينين، وكذلك كان أحد أهم أعضاء الحزب الحاكم.

لكن وقعت خلافات حادة بينه وبين لينين والحزب، انفصل على أثرها عن الاثنين، وبعد وفاة لينين وتولي جوزيف ستالين الحكم، قام بحذف أغلب السجلات والصور الخاصة بتروتسكي، وكذلك أمر بنفيه خارج الاتحاد السوفييتي.