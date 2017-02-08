نأكلها يومياً! 6 أطعمة شائعة لا تُعِدْ تسخينها تجنباً للإصابة بالتسمم أو السرطان

تشير أبحاث علمية إلى أنَّ إعادة تسخين بعض الأطعمة قد تمثّل خطراً على الصحة، وخاصةً إذا كانت قد حُفظت بطريقةٍ خاطئة، بحسب تقرير نُشر على موقع Red Book الأميركي.

وأشار التقرير إلى أن تسخين الوجبات يعتبر عادة بالنسبة للبعض، لكنها تحمل أخطاراً قد تصيب متناولها بالتسمم أو ما هو أسوأ.

فيما يلي، 6 أنواع من الأطعمة لا ينبغي إعادة تسخينها أبداً:

1- الكرفس والسبانخ والبنجر









تعرُّض هذه الخضراوات للحرارة عند إعادة تسخينها مرةً أخرى، قد يحوِّل النترات التي تحتوي عليها إى لموادٍ سامّة، ويُنتِج مواد مسببةً للسرطان أيضاً.

لذلك، من الأفضل إزالتها من أي طبق يعاد تسخينه.

2- فطر عيش الغراب









كقاعدة عامة، يجب أكل الفطر مباشرةً بعد تحضيره وعدم ترك بقايا منه، لأن البروتينات تبدأ بالتلف بمجرّد تقطيعها، وهذا يعني أنّه قد يكون مضراً للمعدة.

3- البيض









قد يصبح البيض الممتلئ بالبروتين ساماً في حال إعادة تسخينه عندما يكون مسلوقاً أو مقلياً، وقد يسبب توعكاً شديداً لجهازك الهضمي.

4- البطاطس









التعامل مع البطاطس معقّد بعض الشيء، فإذا تُركَت لتبرد في درجة حرارة الغرفة، بدلاً من تبريدها مباشرةً، ستمثّل درجة الحرارة الدافئة بيئةً مناسبة لنمو بكتيريا البوتيوليزم النادرة.

وهذه البكتيريا لا يمكن القضاء عليها ببعض التسخين السريع في المايكروويف، لذلك من الأفضل أن توضع البطاطس في الثلاجة مباشرةً؛ لتجنّب التعرض لأية مخاطر عند إعادة تسخينها.

5- الأرز









مثل البطاطس، فإنَّ طريقة تخزين الأرز قبل تسخينه مجدداً هي التي قد تسبّب المشكلة، وطبقاً لتقرير وكالة المعايير الغذائية: "يحتوي الأرز غير المطهو على جسيماتٍ بكتيرية قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وعندما يُطهى الأرز قد تظل تلك الجسيمات حية".

لذلك، إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة، فستتكاثر تلك الجسيمات وتفرز سموماً تسبّب التقيؤ والإسهال. وإعادة التسخين لن تخلصك من تلك السموم.

6- الدجاج









يتغيّر تكوين البروتين في الدجاج المبرَّد، عندما يُعاد تسخينه أمراً طبيعياً، وقد يؤدي هذا إلى حدوث متاعب عند الهضم، لذلك يجب التأكد من أنها مطهوة تماماً قبل إعادة تسخينها، ويجب أن يصل الجزء الداخلي منها لدرجة حرارة عالية أثناء الطهي.