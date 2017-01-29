لا تقطع علاقتك بالبكتيريا.. توقف عن الاستحمام اليومي لهذه الأسباب

قد يكون الاستحمام بالنسبة لبعض الأشخاص التقليدَ الدائم التي يجب أن يقوموا به كلَّ صباح ليستعيدوا نشاطهم و يبدأوا يومهم من جديد، كما يراه البعض ضرورياً للاسترخاء بعد عناء العمل اليومي.

ولكن هذا الأمر في الحقيقة ليس صحياً كثيراً، وإليك الأسباب وراء تجنب عادة الاستحمام اليومي بحسب موقع bustle:

أنت لست قذراً لهذه الدرجة

هل تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم أو العمل في مصنع كيميائي؟ إذا كان الأمر كذلك فعليك الاستحمام كل يوم. خلاف ذلك، فالأمر لا يستدعي كل هذا وفقاً لموقع Gurl.com، الذي أوضح أن الاستحمام اليومي سببه المظاهر الاجتماعية التي ترى الأمر واجباً كي تزداد أناقة ونظافة.

ولكن الدكتور كيسي كارلوس، أستاذ مساعد في الطب في قسم الأمراض الجلدية في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أوضح أن الجلد لديه في الواقع طرق فعالة لتنظيف نفسه.



أنت بحاجة لهذه البكتيريا

في مقابلة مع BuzzFeed، أوضح اثنان من أطباء الأمراض الجلدية أن غسل بشرتك كل يوم يزيل البكتيريا المفيدة التي تعمل على إبقاء جلدك صحياً، والتي تعمل كدرع ضد البكتيريا الضارة، كما أنها تساعد على منع دخول السموم الكيميائية الموجودة بالصابون والشامبو والعطور، وغيرها من منتجات العناية الشخصية.

كما أن التعرض اليومي للشامبو والصابون يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية كالحساسية و"الأكزيما بسبب وجود بعض المواد الكيماوية في تلك المواد التي تُستخدم لتنظيف الجسم.

والاستحمام اليومي يعمل على إزالة الطبقة التي تحمي الجلد، مما يؤدي إلى جفافه وتشققه، وسيحتاج وقتاً لإعادة إصلاح نفسه وإنتاج الزيوت الطبيعية التي يحتاجها.

الاستحمام اليومي يتسبب في جفاف الشعر

إن الغسل المتكرر لشعرك يجرده من الزيوت الطبيعية، مما يتسبب في جفافه وتجعده وفقاً لأندريا هايدن (مديرة الجمعية الدولية لـTrichologists)، التي أوضحت أن الشعر يجب أن يتم غسله مرتين فقط في الأسبوع، خاصة إذا كان لديك ضعف أو تلف الشعر.



جفاف الجلد

الاستحمام الكثير بالمياه الساخنة يمكن أن يؤدي إلى تقشير وجفاف الجلد بسبب فقدانه للزيوت الطبيعية التي تحميه وتحافظ على رطوبته وصحته. ولذلك يوصي بأن لا يتعدى وقت الاستحمام 10 دقائق، إذا كان لا بد من الاستحمام اليومي.

الاستحمام اليومي يفسد المانيكير

يؤثر الاستحمام اليومي على الأظافر، ووفقا لـBliss Kiss فإن امتصاص أظافرك للمياه يفقدها رطوبتها والزيوت التي تحميها، مما يؤدي لتقشر وتكسير طبقة المانيكير، مما يفسد منظر يديك.

الإسراف في استعمال المياه

وفقاً لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، فإن الأسرة التي متوسط عدد أفرادها 4 تستخدم حوالي 400 جالون من الماء يومياً! فلا شك أن الاستحمام الأقل سيساعد في الحفاظ على المياه.

إن محاولة استعمال الـbath بدلاً من الـshower لن تحل الأمر، بل على العكس سيزداد الماء المستخدم تقريباً لثلاثة أضعافه.

كما أنك أيضاً ستحافظ على وقتك الذي تقضيه كل يوم للاستمتاع بحمام دافئ له أضرار كثيرة.







