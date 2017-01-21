بلدان تستحق المغامرة.. 17 مكاناً خيالياً لم يخطر ببالك زيارته

يعتبر الكثيرون باريس ولندن من أفضل الوجهات السياحية، ولكن في سنة 2017 عليك أن تغير عاداتك في السفر، وكذلك تصوراتك عن الوجهات التي يمكن أن تذهب إليها، وحاول أن تكتشف أماكن جديدة لا يتوافد عليها الناس بكثرة.

هذه المدن الـ 17، قد تصبح أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها هذا العام. حيث تختبر في بعضها معنى الرفاهية، في حين يجذب البعض الآخر محبي المغامرة حصراً.

إلا أنهم جميعاً يضمنون احتمالية أن يكونوا من أفضل الرحلات التي قمت بها على الإطلاق.

1- كوريا الجنوبية









لا تدع جارتها الشمالية تُخيفك، إذ ستجد في كوريا الجنوبية حدائق وجبال وجزر ستجعلك تستمتع بزيارتها. وهناك منتجعات تزلج على الجليد متميزة، ويستعد بعضها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018.

ومن أجل إحساس أكثر اقتراباً من طبيعة المناطق الحضرية، جرب الاستمتاع بحفلات الشواء الكورية في سيول أو هدئ أعصابك في المدينة الساحلية، بوسان.

متنزه سيوراكسان الوطني، هو موقع الفخر في كوريا، إذ يصنف باعتباره ثالث أعلى جبل. ويتميز أيضاً بالينابيع الساخنة والمعابد والتكوينات الصخرية المتعرجة.

يقضي السكان المحليون عطلتهم في جزيرة جيجو، لجمال شواطئها والمنتجعات الموجودة في الهواء الطلق، والجولات المفزعة في أنبوب الحمم.

قصر تشانغ ديوك كونغ، قصر ملكي يرجع إلى القرن الـ 15، يقع في مدينة سيول، ويعتبر ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

صمم البناة هذا البناء بخبرة كبيرة، ليتناسب مع الأرضية غير المستوية عند سفح قمة الجبل.

عربات التلفريك التي توصل المتزلجين إلى ما يعرف الآن باسم منتجع ديوغيوسان، حيث تنتظرك الينابيع الساخنة بعد قضاء يوم كامل على المنحدرات.

2- جزر موريشيوس









تقدم لك لجزيرة الصغيرة القابعة في المحيط الهندي، مزاجاً هادئاً ومياه فيروزية اللون، وتعتبر مثالية لممارسة رياضات مثل ركوب الأمواج بالمراكب الشراعية.

كما يمكنك أن تجرب شراب الرام المحلي، والأغذية التي تباع في الشوارع هناك، أو تستكشف الكنائس والمعابد والمساجد والمنارات من تاريخ موريشيوس الزاخر كمركز تجاري تحت حكم الاستعمار.

ويعتبر لو مورن برابانت موقع مذهل، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما يعد بمثابة "شهادة استثنائية على ... مقاومة العبودية".

أخفت منحدرات الجبال الوعرة العبيد الهاربين المعروفين باسم المارون، وقوانينهم الشفهية لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

هذه هي أرض السبعة ألوان في تشاراميل، حيث تتكون الرمال الملونة بصورة طبيعية لتشكل كثبان مخطوطة فريدة من نوعها.

تعتبر اللغات الإنجليزية والفرنسية، والكريول موريشيوس هم اللغات الأكثر شيوعاً في موريشيوس، بينما تحتل الهندوسية والمسيحية قمة الأديان هناك.

3- كازاخستان









لا يمكننا اختصار تاسع أكبر دولة في العالم في فيلم Borat فقط.

سوف يشعر عشاق الهندسة المعمارية خلال جولاتهم في المدينة والاستكشافات البرية بأنهم في وطنهم المناسب، في هذا الجزء من الأرض الذي لم يُكشف منه إلا القليل.

نبدأ من ألماتي أكبر المدن، والتي تحتوي على أسواق الملابس والمطاعم الراقية. ثم نخرج بعدها إلى جبال تيان شان، والتنزه مشياً على الأقدام في الغابات المقدسة، حيث زُرعت الكثير من محاصيل الفواكه العصرية لأول مرة.

لُقبت أستانة بلقب "أكثر عواصم العالم غرابة"، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها لم تكن موجودة تقريباً قبل 20 عاماً.

وتقول تقارير وكالة CNN إن المنطقة كانت عبارة عن "قطعة خاوية من الأرض...اشتهرت بأنها معسكر عمل سابق لسجن زوجات السوفييت الخونة"، قبل أن تُعلن كعاصمة جديدة في عام 1997، مما رفع أفقها المستقبلي عالياً بسرعة فائقة.

بُنيت كاتدرائية الصعود الخشبية في ألماتي دون مسامير في الفترة ما بين عامي 1904 و1907، وهي إحدى المباني القليلة التي نجت من زلزال 1911.

اُستُخدمَت الكاتدرائية من قبل الدولة ولأغراض عامة بعد الثورة الروسية، قبل أن تُعاد إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في التسعينيات.

أما بحيرة ألماتي الكبرى فتقع بين جبال تيان شان. يمتد الجزء الغربي من جبال تيان شان داخل الصين، ويعده اليونسكو أحد مواقع التراث العالمي، وهو ما يعود جزئياً إلى تنوعه الحيوي.

4. قبرص









خضعت هذه الجزيرة المتوسطية الوارفة إلى حكم العديد من الإمبراطوريات القديمة، وهو ما يظهر جلياً، إذ يمكن لرحلتك هناك أن تضم زيارات إلى دير بيزنطي ومسجد أو مقابر كبار المسؤولين الهلينستيين أو الرومان، والتي تعد جزءاً من موقع أكبر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وهل ذكرنا شواطئ الجزيرة المثالية التي تليق بالبطاقات البريدية؟

في مدينة غرنة الساحلية، يمكنك أن تأخذ رحلة بحرية إلى بقاع السباحة والغوص، أو زيارة إحدى القلاع للتمتع بمنظر الميناء الساحر من منظور عين الطائر.

كما تقدم ليماسول، ثاني أكبر المدن القبرصية، منظر مبهر من الحانات والمطاعم.

يمكنك رؤية بقايا مسرح خارجي عتيق، والفيلات والحمامات في كوريون، المملكة الساحلية السابقة.

أما قرية بيسوري المدهشة فهي وجهتك إن أردت ركوب الخيل وارتياد الحانات، لكن لا تنخدع، فمازال المحيط والغوص في متناول يديك.

5. لاتفيا









هل علمت بأن لاتفيا تحتوي على شواطئ رملية بيضاء؟ تمتلئ جوهرة بحر البلطيق، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي في الماضي، بالعديد من المفاجآت الصغيرة والقليل من الطابع الإسكندنافي.

في عام 2014، حصلت عاصمتها ريجا على لقب العاصمة الأوروبية للثقافة، كما يتشكل نصف البلاد تقريباً من أنظمة بيئية طبيعية يمكن الوصول إليها.

بالإضافة إلى وفرة المدن التاريخية العتيقة والكنائس والقلاع.

وفي ميدان مجلس المدينة في ريغا، يظهر منزل بلاك هيدز الأيقوني، الذي بُني في 1334، ودُمر في الحرب العالمية الثانية قبل أن يعاد بناؤه مرة أخرى في 1999.

في الأعلى، هناك نهر Gauja على الحدود بين إستونيا ولاتفيا. ويضم المتنزه الوطني الذي يحمل اسمه ما يزيد على 500 أثر تاريخي وثقافي.

ليس مكاناً سيئاً لقضاء يوم صيفي! تقع لاتفيا على الجانب الآخر من بحر البلطيق مقابل ستوكهولم السويدية.

ويضم متنزه كيميري الوطني العديد من الأراضي الرطبة، من ضمنها مستنقع كيميري الأعظم، والذي يمكن اجتيازه عن طريق ممشى خشبي.

6- الإكوادور









من خلال موقعها بين كولومبيا وبيرو على المحيط الهادئ، تمتلك الإكوادور كل شيء: الجبال والشواطئ والغابات المطيرة والبراكين والينابيع الساخنة، كما تشتهر أيضاََ بالحياة البرية في جزر غالاباغوس.

كانت ذات يوم جزءاََ من إمبراطورية الإنكا، هذه الأرض فائقة الجمال، محاطة بالحضارة ما قبل الكولومبية القديمة والثقافة الإسبانية الاستعمارية، كما أنها تعد مقصداََ مثالياََ لمحبي السفريات زهيدة الثمن ومحبي المغامرات وهواة التاريخ.

وفي النهاية، بعد كل ذلك، تستطيع أن تقول أن وسط مدينة كيتو المُختارة من قِبل اليونسكو، هو جوهرة أميركا الجنوبية الاستعمارية. (ملحوظة: العملة الرسمية للإكوادور هي الدولار، لذا لن يتوجب عليك تغيير العملة).

جزيرة بارتومول هي إحدى جزر غالاباغوس في الإكوادور، وقد ألهمت الأنواع المختلفة من الأحياء المُستوطِنَة في ذلك الأرخبيل البركاني، نظرية تشارلز داروين للتطور.

وتندرج المواقع البرية والبحرية ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

حيوانات اللاما تتراقص بجوار قمة بركان شيمبورازو، وهو الجبل الأعلى في الإكوادور.

مركز كوينكا التاريخي هو أيضاََ أحد تلك المواقع التي تعدها منظمة اليونسكو ضمن أماكن التراث العالمي في الإكوادور، فهي مازالت بنفس تخطيطها العمراني منذ أن تم بناءها عام 1557.

تحتوي كنيسة كيتو اليسوعية، التابعة لمجتمع يسوع، والمعروفة أيضاََ باسم لا كومبانيا (الرفيق)، على أوراق ذهبية بداخلها كفيلة بأن تبهر أكثر المسافرين فتوراََ.

كما أن تلك الكنيسة ذات العمارة الباروكية المذهلة، بها عدد من اللمحات الخلابة التي تشير إلى الثقافة المحلية، بما في ذلك تلك الرموز التي تشير إلى الشموس التي تقوم بتحية تاريخ إمبراطورية الإنكا، بالإضافة إلى وجود وجوه السكان الأصليين والنباتات، المستخدمة لزخرفة التصاميم الداخلية.

7- ساموا









تلك الجزيرة - يجب ألا يتم الخلط بينها وبين جارتها الأميركية التي تحمل نفس الاسم والتي لا تقل عنها جمالاً- تضم عشرة جزر أخرى غنية بالبراكين، والشلالات، والغابات المطيرة، وأماكن السباحة الطبيعية والشواطئ.

فالترحال إلى ثقب جليدي طبيعي بالمحيط أو الغوص في حمام سباحة كهفي هي مجرد البداية فقط، ومما لا شك فيه أن المسافرين أصحاب الأذواق البعيدة عن التكلّف، سيكتشفون سحر بساطة تلك المنتجعات.

سيتمكن السباحون من أن يغوصوا في أعماق الخندق المحيطي تو سوا، وهو جزء من بحر كبير ملئ ببرك الصخور الطبيعية والثقوب الجليدية.

المياه الرائعة تنتظرك في جزيرة أبولو، جنوب غرب الساحل.

لا تقل شلالات بابابابايتاي إثارة عن الشلالات العادية، فمن الساحر أن تشاهد المياه وهي تهوي في المضيق العملاق. وإذا أردت أن تستمتع بالمزيد من الشلالات وبرك السباحة الطبيعية وأماكن التنزه، عليك بالذهاب إلى أسفل طريق كروس أيلاند.

أما إذا فكرت في قضاء أطول فترة ممكنة على الرمال البيضاء الدافئة، فإن جزيرة أبولو بها الكثير من الفنادق والنُزل الصديقة للبيئة التي تطل على البحر.

8- الأوروغواي









بالرغم من أن أوروغواي لا تحظى بالكثير من الاهتمام كجارتيها؛ الأرجنتين والبرازيل، إلا أن تلك الجنة التقدمية التي تتلألأ على شاطئ المحيط الأطلسي، تجذب انتباه بعض الأوروبيين، وهي تستحق الزيارة بالفعل.

سيفوتك الكثير إن لم تخض تجربة ثقافة الغاوتشو في مزرعة من التلال، أو ركوب الأمواج ببونتا ديل ديابلو، أو زيارة الملاهي الليلية في بونتا دل استي.

لا تنسى أن تتنزه في شوارع مونتفيديو العالمية، وأن تزور بلازا إندبيندينشيا (ميدان الاستقلال) الشهير.

منتجع كازابويبلو العجيب، والمُتربع على العرش في بونتا بالينا، بُني حديثاََ بواسطة الفنان الأوروغوياني كارلوس بايز فيلارو، الذي استوحى فكرة بناءه من أعشاش طيور الهورنيرو المحلية، المصنوعة من الطين.

وبالرغم من أن منتجع بونتا دل استي معروف للجميع كمكان للاحتفال، إلا أنه لا يخلو أيضاََ من الفن الشعبي.

ستستشعر عبق حضارة الغاوتشو من خلال التلال الداخلية المتواجدة في الأوروغواي، وللقيام بذلك، لا يوجد أفضل من أن تحجز مسكناََ ريفياََ، وتستكشف الريف على ظهر حصان.

9- ناميبيا









على كل من يقوم بزيارة أفريقيا لأول مرة أن يبدأ من هنا، في أقدم صحراء على وجه الأرض، كي يجرّب التشويق المُصاحِب لشعوره بأنه أخر سائح على الأرض.

وبالنظر إلى المجموعة الضخمة والمتنوعة من أشكال الحياة البرية، والمحميات الطبيعية، وحطام السفن، والكثبان الرملية ذات المساحات الشاسعة، تبقى ناميبيا، بطريقة أو بأخرى، غير مزدحمة على نحوٍ مذهِل.

كما أن العديد من المدن والقرى ستجعلك تشعر وكأنك في ألمانيا - ويكتمل المشهد بوجود الكثير من المطاعم الألمانية، والعمارة الاستعمارية - بسبب وقوع ناميبيا لسنوات تحت الحكم الأوروبي.









يمكنك رؤية قِطعان من الحمار الوحشي وهي تشرب من بركة المياه في حديقة إيتوشا الوطنية، والتي تقدم العديد من رحلات السفاري الملحمية.

مدينة لوديرتز، وهي إحدى مدن الاستعمار الساحلية المحيّرة، تضم كنيسة لوثرية قديمة، كما تضم الكثير من المحلات القروية الصاخبة، التي تجعلك تشعر وكأنك قد انتقلت لأي قارةِِ أخرى عدا أفريقيا.

وتقف شجرة الجعبة - الرمز الوطني لناميبيا - شامخة وسط حديقة طبيعية معروفة باسم ملعب العملاق.

بينما تنتظر جماعة من راكبي سيارات الدفع الرباعي، وهم على استعداد لاستكشاف الكثبان الرملية الضخمة في الصحراء، وهذا يجعل من اليوم فرصة جريئة ومناسبة، للقيام برحلة صباحية للتنزه مشياً على الأقدام.

10- غواتيمالا









تلعب أطلال حضارة المايا دور البطولة في غواتيمالا. ففي حديقة تيكال الواقعة في قلب الأدغال، نجد العشب الأخضر يتسع ليشمل الكثير من الساحات العامة والمعابد والمساكن التي يمتد عمرها لأكثر من ألف عام.

وعلى نفس القدر من الروعة، نجد البراكين النشطة، والبحيرات المتجاورة، وبحيرة بيتين إتزا، بلونها المُشابه لزُرقة الكاريبي. وبالرغم من وجود كل تلك العجائب الطبيعية، يأتي فندق المتحف التاريخي متصدراََ لقائمة أكثر المناطق التي تود زيارتها في البلاد.

عاش المايا من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن العاشر الميلادي، في المنطقة التي أصبحت حاليا حديقة تيكال الوطنية، بينما يسكن هذه الحديقة الآن اليغور (النمر الأميركي المرقط)، وقردة الهاولر، وأكثر من ستين نوعاََ من الخفافيش.

أما الحديقة المركزية، فتُعتبر مكان تجمع خارجي شهير في أنتيغوا، وهي مدينة تقع في إحدى المرتفعات.

في بحيرة بيتين إتزا، تُعد المياه الزرقاء مثالية لمشاهدة غروب الشمس والسباحة مع السكان المحليين.

إذا كنت أحد المخاطرين يمكنك أن تتسلق الجبال ذات القمم البركانية في البيئة البرية الوَعِرَة لغواتيمالا، أو أن تخيّم بالقرب من تلك القمم، ولكن تأكد من القيام بذلك الأمر في الوقت المناسب من العام.

11- بابوا غينيا الجديدة









فقط بمجرد النظر إلى الماء هناك، ستدرك أنك في الجنة. تحذر وزارة الخارجية الأميركية من زيارة إلى تلك البلدة الغنية بتنوّعها والتي لم يتم المساس بطبيعتها بعد، إلا من خلال جولة منظّمة من قِبل إحدى وكالات السفر بسبب الجرائم التي تحدث هناك. (هناك القليل من الترف في تلك الرحلة، لكن تذكر أنها رحلة العمر).

جرّب أن تذهب هناك في رحلة شاقة عبر طريق كوكودا الجَبَلي الوعِر، أو أن تذهب في رحلة إلى المهرجان الغنائي المشهور (sing-sing)، حيث يعرض الكثير من السكان الجُدد هناك، صور من ثقافاتهم القبلية الفريدة في ثوب موسيقي وغنائي.

تعتبر الشواطئ ذات الرمال البيضاء، وبعض العوائق الأخرى هناك، من العلامات المميزة في مقاطعة ايرلندا الجديدة.

تبدو عاصمة بابوا غينيا الجديدة، بورت مورسبي رائعة من الأعلى، بينما يدعو معدل الجريمة فيها إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الرشيدة.

البنية التحتية تكاد تكون منعدمة خارج المدن الرئيسية في بابوا غينيا الجديدة - وهو سبب آخر يدعو لأهمية حجز رحلتك ضمن مجموعة سياحية، بدلاََ من السفر بمفردك.

تحتفل القبائل المحلية بمهرجاناتها الغنائية (sing-sing) في المُرتفعات. هناك حوالي 836 لغة من لغات السكان الأصليين، يتحدث بها الشعب في بابوا غينيا الجديدة، لكلِِ منها أقل من ألف مُتقن.

وبالطبع تعتبر بابوا غينيا الجديدة مكاناََ رائعاََ للغوص والغطس.

12. نيوفاوندلاند - كندا









لماذا تذهب إلى نيوفاوندلاند؟ هنا، يمكن لُسكَّان الساحل الشرقي ركوب الزوارق بين الجبال الجليدية العائمة دون الطيران في رحلةٍ طويلة إلى غرينلاند أو آلاسكا وما بعدها.

ثم يوجد خط ساحلي بِكر على امتداد 18 ألف ميل، وحوالي مئتي مسارٍ للمشي، إضافةً إلى 22 نوعاً من الحيتان التي تمر بنيوفاوندلاند واللابرادور من شهر مايو/ أيار حتى سبتمبر/ أيلول. أضِف إلى ذلك المضايق الهائلة التي نحتتها الجبال الجليدية، ويُعَد هذا الجزء من كندا بحقٍّ حلماً لمحبِّي الطبيعة الذين يفضِّلون أن تكون أسفارهم الدولية شديدة السهولة.









تأتي الجبال الجليدية العائمة من القطب الشمالي كل ربيعٍ إلى أماكن مثل خليج ترينيتي. تفحَّص خريطة "مضيق الجبال الجليدية العائمة"، ثم احجز قارباً أو زورقاً أو سيارةً لخوض هذه التجربة عن قرب.

لا يمكننا الاكتفاء من منتزه جرو مورن الوطني، الذي يحتوي على مضايق شاهقة يمكنك التجوُّل فيها بالقارب إضافةً إلى وجود قناديل البحر الرائعة ساطعة اللون.

يكرِّم موقع The Fort Amherst التاريخي القائم في سانت جونز العقيد ويليام أمرست، الذي استردَّ المنطقة من الفرنسيين عام 1762.

الخريف في نيوفاوندلاند ليس سيئاً جداً. هذا هو نهر همبر في الخريف.

13. رومانيا









ينضح موطن دراكولا بالخوف والغموض، لقد خرج البلد من تاريخه الشيوعي ليكون مصدر بهجةً للمسافرين الذين يأتون لاستكشاف بلداته التي تعود إلى العصور الوسطى وقلاعه المزخرفة، بما فيها القلعة التي عاش فيها أشد مصاصي الدماء إخافةً في القصص الخيالية.

غير الشوارع الممهَّدة بالحَصى الساحر، ستجد أماكن مرتفعة للمغامرة بالتنزُّه وسط جبال الكاربات الشاهقة والمنتجعات الشاطئية الشاملة كل الخدمات على ساحل البحر الأسود.









الكنيسة السوداء، بجدرانها الداخلية المزيَّنة بالسجادات التركية، هي نجمة براشوف، وهي بلدة شهيرة تعود إلى العصور الوسطى وتقع عند سفح جبال الكاربات.

تعرض قلعة كورفين (قلعة هونيدوارا) في ترانسيلفانيا فناً من العصور الوسطى في حوالي 50 غرفة. وتُعرَف بأنَّها أكثر القلاع القوطية إبهاراً في البلاد.

قد تستغرق القيادة في منعطفات طريق ترانسفاغراشان، الذي يصل بين مقاطعتي ترانسيلفانيا ووالاكيا مروراً بالجبال، اليوم بأكمله. ولأنَّ درجة الميل صغيرة، يمكنك حتى ركوب الدرَّاجة إذا جرؤتَ.

تُعرَف بوخارست، عاصمة رومانيا، بطاقتها العالية وطعامها اللذيذ. هنا يقف المعمار الاشتراكي جنباً إلى جنب مع المعمار الفني الجديد، والحياة الليلية هنا من بين الأفضل في أوروبا الشرقية.

14. لاوس









سيندهش في لاوس حتى الرُحَّل الذين "رأوا كل شيء" في تايلاند وكمبوديا. أفضل طرق التمتُّع بشلالات المياه المذهلة، والجبال المحلِّقة، وحقول الأرز الخضراء المتوهِّجة، عندما تكون بنفس نمط الحياة البطيء المتعمَّد الذي يتَّبعه السكَّان المحليُّون.

خُذ استراحةً من الانزلاق بالحبل وركوب الزوارق داخل الكهوف كي تنضم إلى الاعتكاف على اليوجا أو المساعدة في مزرعةٍ عضوية.

ويستحق المطبخ اللاوي، الأرز المتماسك وسلطة البابايا والأسماك الطازجة، التذوُّق كذلك.









يطير منطاد الهواء الساخن فوق فانج فينج، وهي بلدة بها أدغال وموقع جذب للرُحَّل. وشلالات كوانغ سي مكانٌ مُنعِش، ولكنَّه بارد، ويمكن السباحة فيه. استعد للنزهة سيراً على الأقدام وانتبه للبرك الخفية طوال الطريق.

تطل مدرجات حقول الأرز على قريةٍ في ميو كانج تشاي.

إنَّ حديقة بوذا في فيينتيان هي على الأرجح أكثر حدائق المنحوتات التي ستراها إبهاراً على الإطلاق.

15. أذربيجان









ربما يكون "غير مستغلَّة" هو أفضل وصفٍ لهذا البلد الساحلي الواقع بين إيران وروسيا. ابدأ في العاصمة باكو، والتي تتمتَّع البلدة القديمة فيها بوضعها ضمن مناطق التراث العالمي وفق تصنيف اليونسكو، بوصفها مثالاً نادراً على العمارة القديمة.

ثم انتقل لاستكشاف القرى الريفية العتيقة عند سفح جبال القوقاز الكبرى.

لقد أسَّس المتطوِّعون السابقون في قوات حفظ السلام شبكةً من السُكَّان المحليِّين الذين يتيحون الإقامة في منازلهم لمساعدة الزوار في التمتُّع بأطراف البلد الخارجية، حيث تندُر الطُرُق المُمهَّدة ولكنَّ تبقى الأرض عشبية.









تمزج باكو العمارة القديمة بالأبراج المتألِّقة على طراز القرن الحادي والعشرين على بحر قزوين.

ومقر الحكومة في باكو هو أحد الآثار التاريخية العديدة التي ينبغي زيارتها في باكو.

تتوفَّر في باكو أيضاً المتاحف والمسارح والمكتبات ودار الأوبرا. متِّع نفسك بحجز غرفة ذات شرفةٍ في فندق فور سيزونز البرَّاق.

إنَّ قرية خيناليق، المرتفعة وسط الجبال، هي موطن رُعاة الغنم الودودين الذين يمكنهم توجيهك إلى الوجهة الصحيحة لنزهات السير المغامِرة.

16. سلوفينيا









ظلَّت كرواتيا مقصداً جذَّاباً للسفر منذ بضعة سنوات، ولكن لا تغفَلوا عن جارتها الشمالية الساحرة. وتشكل قمم جبال الألب الجوليانية الثلجية خلفية بحيرة بليد في سلوفينيا، بينما تصطف المطاعم ذات الساحات الخارجية على الممر المطل على النهر في العاصمة الودودة ليوبليانا، وكهف بوستوينا المترامي الأطراف مصدر تسلية كبير.

(نصيحة: ستوفِّر على الأرجح بضعة دولارات عبر السفر بالطيارة إلى البندقية في إيطاليا، بدلاً من السفر إلى ليوبليانا، فهي لا تبعُد عن الحدود كثيراً).









تطل كنيسة بشارة العذراء الفرنسيسكانية على الجسر الثلاثي في ليوبليانا، وهي منطقة حيوية ليلاً.

وسترى بالأعلى بحيرة بليد في الصيف، يمكنك أن تسبح أو تجدِّف في البحيرة ذات المياه الشفافة، وأن تتناول الطعام في قلعة بليد المرتفعة فوق تلٍّ، أو التنزُّه في مضيق فينتجار ذي المنظر الطبيعي المثالي لالتقاط صور لإنستغرام.









قارب للجولات في نهر ليوبليانا في مدينة ليوبليانا.

إنَّ بلدة بيران هي "الجوهرة المضيئة" الواقعة على البحر الأدرياتيكي.

17. سيشل









قضى الأمير ويل وكيت شهر عسلهما هنا، لذا تعلم أنَّ المناظر هنا تليق بالمَلَكية. هذه المجموعة من الجُزُر التي يبلغ عددها حوالي 115 جزيرة في المحيط الهندي تشبه بالأساس حديقة ملاهي شاطئية، ذات خلجان من كل نوعٍ وحجم. قد تستغرق رؤيتها جميعاً أسابيع. الحمد لله على وجود كلٍّ من فيلات خاصة في الجُزُر وفنادق صغيرة عادية يمكن الإقامة بها.

يتلقَّى شاطئ آنس سورس دارجان Anse Source D'Argent، برماله الوردية وصخوره الناعمة، الكثير من الثناء المتكرِّر بوصفه أحد أجمل شواطئ العالم. اذهب إلى هناك في الصباح الباكر قبل أن يصل المتحمِّسون الآخرون.

الشواطئ الموجودة في بيو فالون هي من بين أكثر شواطئ سيشل ازدحاماً، ولكنَّها تظل هادئة على نحوٍ مريح.

تلمع نباتات غابات جزيرة ماهي وبلداتها الساحلية بكل أناقتها من أعلى. بعيداً عن اصطفاف الشواطئ البعيدة، تظل الأجزاء الداخلية المشجرة من الجزيرة جنَّةً للمتنزِّهين على الأقدام.

أمَّا سان بيير، فهي حقّاً جزيرة أحلامك متناهية الصغر.