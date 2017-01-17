هؤلاء القادة كانوا كوابيس أعدائهم.. أعظم العسكريين على مرِّ التاريخ

هناك قادة حفروا أسماءهم في التاريخ إلى الحد الذي يجعلنا نتذكرهم بعد مئات السنين من وفاتهم لما تركوه من بصمات عظيمة في هذا العالم.



وسواء اختلفنا أم اتفقنا معهم إلا أنه لا خلاف على براعتهم وعبقريتهم وذكائهم العسكري.



قام موقع Therichest باستعراض أعظم القادة العسكريين على مر التاريخ.





هانيبال

يعد أسوأ كوابيس روما خلال فترة حكم الإمبراطورية الرومانية على الإطلاق، على حد وصف المؤرخين.



فقد كان الرومان حين ينتابهم الخوف من وقوع مصيبة يقولون "هانيبال على أبوابنا".



ولد هانيبال في شمال أفريقيا وتحديدًا مدينة قرطاجة بتونس سنة 247 ق م. وكان قائداً عبقرياً ابتكر العديد من التكتيكات الحربية التي لاتزال تطبق حتى اليوم.











يوجد له تمثال نصفي في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وتمثال نصفي آخر في العاصمة الإسبانية مدريد، كما تناولت العديد من الأفلام والبرامج الوثائقية قصة حياته.



هو صاحب المقولة الشهيرة: "سوف نجد حلاً، أو سنصنع واحداً".



في عام 221 ق.م. اختاره الجنود قائدًا، فأثبت جدارته وتمكن من بسط نفوذ قرطاج على جزء من جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال حالياً).



طالبت روما بتسليمه، لكن الطلب قوبل بالرفض، وكان هذا هو السبب في اندلاع الحرب البونيقية الثانية بين عامي 218 ق.م. و201 ق.م.



وكانت أكبر إنجازاته في هذه الحرب هو أنه سار بجيش يضم فيلة حربية، من أيبيريا إلى شمال إيطاليا عبر جبال البرانس وجبال الألب.



وقد حقق ثلاثة انتصارات عظيمة في معارك تريبيا وبحيرة تراسمانيا وكاناي، في سنواته الأولى بإيطاليا كما سيطر على جزء كبير من إيطاليا.





الإسكندر الأكبر

وهو أحد ملوك مقدونيا الإغريقي الذي لم يهزم في معركة أبداً.



وُلد في مدينة پيلا قرابة سنة 356 ق.م، وتتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير أرسطو.











أصبح هذا القائد في وقتنا الحالي بمثابة مقياس يمكن القادة العسكريين من تحديد نجاحهم من فشلهم، وإلى الآن ما زالت أساليبه تدرس في المدارس العسكرية.



كان الإسكندر الأكبر يهدف بشكل كبير للتوسع بعد أن ترك له والده فيليپ الثاني المقدوني سنة 336 ق.م مملكة متينة الأساس وجيشاً قوياً.



تمكن الإسكندر في الـ30 من عمره من تأسيس واحدة من أعظم امبراطوريات التاريخ، امتدت من سواحل البحر الأيوني غرباً وصولاً إلى سلسلة جبال الهيمالايا شرقًا.



نابليون بونابرت

كان نابليون إمبراطوراً لفرنسا في القرن الـ19، وأثار ضجة كبيرة في العالم بسبب كثرة الحروب التي خاضها في محاولة منه للتوسع والسيطرة على أوروبا وروسيا، كما شن حروباً على مصر وفلسطين.



ولد نابليون بونابرت في جزيرة كورسيكا التابعة لإيطاليا في العام 1769م.











تُدرّس حملات نابليون العسكرية في العديد من المدارس الحربية حول العالم حت الآن.



في عصره تم وضع القانون المدني الفرنسي الذي يحوي الأسس الإدارية والقضائية لمعظم دول أوروبا الغربية، والدول التي خضعت للاستعمار والانتداب الفرنسي في العصور اللاحقة.





سون تزو

هو جنرال صيني وخبير عسكري وفيلسوف، ولد عام 551 قبل الميلاد.

كتب مجموعة من المقالات العسكرية الإستراتيجية التي ضمها كتاب أسماه "فن الحرب"، وهو الكتاب الذي يعتبره البعض أول كتاب عسكري في العالم، وضع فيه خبرته في الحروب التي عايشها في ذلك الوقت.











رحل تزو إلى مملكة "وو" في شرق الصين، حيث ذاع صيت كتابه لدرجة أنه وصل لمسامع ملك مملكة تشي، الذي انبهر بكتاباته وخبرته العالية وعبقريته، فقام بتعيينه قائداً عاماً للجيش.



تمكن تزو من تحقيق انتصار تلو الآخر، مما أدى لاتساع نفوذ المملكة، حتى أن الملك نفسه ازداد غروراً وتكبراً، ما دفع سون وو إلى تركه، وقام بتعديل مؤلفه وتنقيحه.



غيورغي جوكوف

ولد لأسرة فقيرة من الفلاحيين في ستريلكوفكا بمحافظة كالوغا الروسية عام 1896، ويعتبر هذا القائد من أعظم القادة في التاريخ السوفييتي الروسي.



وقد تميز عن القادة العسكريين في الحرب العالمية الثانية، فقد كان أكثرهم من حيث عدد الانتصارات كما أنه لم يهزم في أي معركة.











أحياناً يطلق عليه البعض عراب النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، بينما يذهب البعض إلى اعتباره أعظم قائد عسكري في القرن العشرين.



خلال الحرب العالمية الأولى، عمل في فوج الفرسان الاحتياطي وتم منحه وسام سانت جورج مرتين وترقيته إلى ضابط لشجاعته في المعركة.



وشارك في الحرب الأهلية الروسية خلال الفترة من 1918-1921، فخدم في جيش الفرسان الأول وحصل على وسام الراية الحمراء.



إرفين رومل

ولد ثعلب الصحراء –كما لقب آنذاك- إرفين رومل في 15 نوفمبر 1891 م في بلدة هايدنهايم قرب شتوتغارت الألمانية.



يرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى مهاراته الشديدة في حروب الصحراء، وكان الوحيد الذي تمت ترقيته لرتبة "فيلد مارشال" أثناء الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا، نظراً لانتصاراته الكبيرة على الجيوش.











اكتسب خبرته الحربية من مشاركته في الحرب العالمية الأولى.



ألف روميل العديد من الكتب العسكرية والتي تناقش خطط هجوم غاية في البراعة والذكاء مما جعل هتلر ينتبه إلى عبقريته العسكرية.



صلاح الدين الأيوبي

وهو رمز من رموز الفروسية والشجاعة، ولد في تكريت في العراق عام 1138 ميلادية.



يعد أكثر الأشخاص تقديراً واحتراماً من قبل خصومه بسبب تسامحه وإنسانيته ومعاملته الحسنة التي تميز بها.











وقد تم ذكره في عدد من القصص والأشعار الإنكليزية والفرنسية العائدة لتلك الحقبة.



كان له الفضل في تأسيس الدولة الأيوبية بعد قضائه على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة.



قاد حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين لاستعادة الأراضي المقدسة، وتمكن من استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس، بعد أن هزم جيش بيت المقدس في معركة حطين.